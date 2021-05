Kreis Peine

Hurra, die Schule hat wieder begonnen! Nach langen Monaten im Lockdown kehrten die Peiner Schülerinnen und Schüler wieder zurück in den Unterricht. Im Szenario B lernen sie nun in geteilten Klassen. Jetzt heißt es: Früh aufstehen, einen Schnelltest machen und zur Schule gehen. Die Wiedersehensfreude an den Schulen war groß. Nachdem sich die Schüler wieder eingelebt haben, wollen die Schulleiter Lernlücken evaluieren – und die Stundenpläne entsprechend anpassen.

Gunzelin-Realschule: Schüler kommen wieder in den Unterricht

„Corona-Stunden“ gibt es schon jetzt an der Gunzelin-Realschule. Die Stundenzahl der Hauptfächer wurden aufgestockt. Eine Änderung des Stundenplans soll nach den Sommerferien in Erwägung gezogen werden. „Wir schauen aber erst mal, was wir in diesem Schuljahr überhaupt noch schaffen können“, sagt Schulleiterin Christiane Kropp. Sie freut sich besonders darüber, dass Eltern, die für ihre Schüler eine Präsenzbefreiung beantragt hatten, nun ihre Kinder doch wieder zur Schule schicken. Etwa fünf Prozent der Schüler wurden von ihren Eltern ursprünglich befreit. Und auch die Schnelltests vor dem Schulbeginn seien ohne Probleme verlaufen. „Einzelne Tests haben wir in der Schule nachgeholt“ sagt Kropp. An den ersten beiden Tagen habe kein Schüler ein positives Testergebnis gehabt.

Auch Ali Nassereddine (14), Schüler der neunten Klasse testet sich vor Unterrichtsbeginn. „Ich war ein bisschen aufgeregt, aber der Test hat gut geklappt“, sagt er. Der Schulstart nach der Corona-Pause sei gut verlaufen. „Wir wurden nicht überanstrengt“, berichtet der Schüler. Und die Wiedersehensfreude mit den Freunden sei groß gewesen.

Schülerin: Ich fühle mich gut vorbereitet

Für seine Mitschülerin Hanna Reiter (14) war „der erste Tag nach monatelangem Homeschooling anders. Vor allem das frühe Aufstehen. Aber aufgeregt war ich nicht.“ Sie fühlte sich auf den Schulbeginn gut vorbereitet und hat keine Bedenken im Homeschooling Unterrichtsstoff verpasst zu haben. Am Lernen zu Hause schätze sich vor allem, dass sie sich ihren Stundenplan selbst einteilen konnte. Am Dienstag ist sie mit dem Bus zur Schule gefahren: „Der Bus war nicht überfüllt, weil wir ja nur die Hälfte der Schüler waren.“

Realschule Hohenhameln: Schulstart verlief ohne Konflikte

Mit gestaffelten Unterrichtszeiten möchte die Realschule Hohenhameln überfüllten Bussen entgegenwirken. „Der Unterricht beginnt zur ersten und zweiten Stunde“, berichtet Schulleiter Thorsten Schwalenberg. Seine Sorge, dass es am ersten Schultag im sozialen Bereich zu größeren Konflikten kommen könne, da einige Schüler seit Dezember nicht mehr gemeinsam beschult worden seien, habe sich nicht bestätigt. Sein Fazit: „Die Schüler haben sich sehr gefreut.“ Ein „schnelles Programm“ wolle man im Unterricht jetzt nicht fahren. „Wir schauen in Ruhe, auf welchem Lernstand die Schüler sind.“

IGS Peine: Ausgabe der Schnelltests hat funktioniert

Wie habt ihr die Zeit während Corona zu Hause erlebt? Diese Frage stand im Mittelpunkt bei der Begrüßung an der IGS Peine. Die Schüler sollten behutsam wieder in der Schule ankommen, denn „das war kein normales Schuljahr“, sagt Schulleiterin Ulla Pleye. Lernlücken, die sich in den letzten fünf Monaten ergeben haben, will die Schule in den nächsten Wochen abfragen. „Wir überlegen, wo wir dann die Schwerpunkte setzen“, so Pleye, die sich freut, dass „endlich wieder Leben im Haus ist.“ Dass die Schüler noch den Raum- und Wegeplan im Kopf hatten, ist der Schulleiterin besonders aufgefallen. Und auch die Verteilung der Schnelltests habe gut geklappt. Vorab hatte die IGS mit Chaos-Testkits zu kämpfen, die der Schule in Großverpackungen geliefert wurden.

Schülerin: Schnelltests geben Sicherheit

Über ein Wiedersehen mit ihren Freunden hat sich Sina Lamm (15) aus dem neunten Jahrgang der IGS Peine gefreut. Dass sie sich morgens testen kann, gebe ihr Sicherheit. Vermisst hat sie im Homeschooling vor allem die Partner- und Gruppenarbeit. Ihr Mitschüler Marc Schädler (14) fand das frühe Aufstehen ungewohnt. „Die letzten fünf Monate habe ich länger geschlafen“, sagt der Schüler. In der Schule habe er sich sehr gefreut, seine Klassenkameraden wiederzusehen. „Das ist etwas anderes, als in Videokonferenzen nur auf einen Monitor zuschauen“, berichtet der 14-Jährige. Und das Lernen in der Schule sei leichter als im Home-Schooling. „Aber irgendwie ist man es ja gar nicht mehr gewohnt zur Schule zu gehen.“ Am ersten Schultag kam er mit dem Rad zu Schule. „Ein Freund von mir hat aber berichtet, dass der Bus schon ziemlich voll war.“

Ratsgymnasium: Tablets auch im Unterricht

Manfred Filsinger, Schulleiter des Ratsgymnasiums, ist zufrieden mit den ersten beiden Schultagen: „Es hat alles ganz gut geklappt, einige Schüler hatten zu kleine Masken, die haben wir ausgetauscht.“ Nach-Testungen gab es nur eine. Zu klären war der Umgang mit den digitalen Endgeräten. „An die Tablets haben sich die Schüler sehr gewöhnt, sie bringen die Geräte mit in die Schule“, sagt Filsinger. In Zukunft sollen die Schüler auch weiter mit den Tablets lernen. „Aber die Jahrgänge fünf bis acht werden auch weiterhin viel mit der Hand schreiben, sonst werden sie komplett entwöhnt.“ Und: Der Förderunterricht an der Schule soll mit dem kommenden Schuljahr ausgebaut werden. „Es gab Schüler, die sich mit dem Homeschooling schwerer getan haben, zu einigen wenigen Schülern hatten wir auch weniger Kontakt“, so der Schulleiter. Aber auch für die starken Schüler wird es neue Angebote geben: Die Schule will sich für das selbstständige Lernen stärker öffnen. Schüler werden mehr an eigenen Projekten arbeiten.

Von Nina Schacht