Schulleitungen im Kreis Peine: Hier stehen Wechsel an

An den Gymnasien in Peine und Groß Ilsede soll es zum kommenden Schuljahr Wechsel geben: Die beiden Leiterinnen gehen in den Ruhestand. Zwei weitere Stellen der Schulleitung – in Vechelde und Oberg – sind derzeit unbesetzt, eine Nachfolge soll schnellstmöglich gefunden werden. Bereits geschehen ist dies jüngst an der Grundschule in der Peiner Südstadt.

Seit 2009 ist Ulrike Wiechern (vormals Bock) Leiterin des Peiner Gymnasiums am Silberkamp. Im kommenden Jahr möchte sie im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand gehen. Entsprechend soll die Stelle zum 1. Februar neu besetzt werden, wie Ulrich Schubert, stellvertretender Pressesprecher des Niedersächsischen Kultusministeriums, auf Anfrage bestätigt.

Die Besetzungsverfahren laufen noch

Ebenfalls Ende Januar 2021 und im Alter von dann 63 Jahren geht Elke Heinzel in den Ruhestand. Sie leitet seit 2004 das Groß Ilseder Gymnasium. „Die Stelle wird zum 1. Februar nachbesetzt werden“, sagt Schubert. Allerdings liefen in beiden Fällen – Peine und Groß Ilsede – noch die Besetzungsverfahren, entsprechend könnten die Namen der Nachfolger oder Nachfolgerinnen noch nicht genannt werden.

Bereits im vergangenen Januar ist Claudia Rühmann, bis dahin Leiterin der Realschule Vechelde, in den Ruhestand gegangen. Seitdem ist die Stelle unbesetzt, was laut Bianca Trogisch, Pressesprecherin der Niedersächsischen Landesschulbehörde, aber kein Dauerzustand sein soll: „Wir arbeiten daran, die Stelle schnellstmöglich zu besetzen.“ Da es sich hierbei – wie bei den beiden Gymnasien – um ein laufendes Verfahren handle, könne Trogisch noch keine detaillierteren Informationen geben. Die kommissarische Leitung der Realschule haben derzeit Sascha Hermes und seine Stellvertreterin Miriam Ellerbrock inne.

Stelle an der Grundschule Oberg soll zeitnah ausgeschrieben werden

Unbesetzt ist derzeit auch die Direktorenstelle an der Grundschule Oberg: Leiterin Antje Stein ist als Sonderpädagogin an die Pestalozzischule in Peine und die Integrierte Gesamtschule (IGS) Lengede gewechselt. „Die Stelle an der Grundschule Oberg wird zeitnah ausgeschrieben und dann ebenfalls schnellstmöglich nachbesetzt“, sagt Trogisch.

Einen Personalwechsel hat es bereits an der Grundschule in der Peiner Südstadt mit ihren aktuell 274 Schülern gegeben: Susann Goedecke ist nicht mehr die Leiterin. „Auf der Grundlage des Ausschreibungsverfahrens hat die Landesschulbehörde die Stelle offiziell Michael Lampka übertragen“, teilt Petra Neumann, Sprecherin der Stadt Peine, mit.

