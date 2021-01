Landkreis Peine

Für Schüler in Peine stehen die Abschlussprüfungen an. Kultusminister Grant Henrik Tonne hatte zuletzt betont, dass an den Terminen für die Abschlussprüfungen festgehalten werde. Schüler hätten das Recht auf faire Prüfungen und gleichwertige Abschlüsse. Wie die Prüfungen im Landkreis Peine ablaufen können, berichten Schulleiter aus Stadt und Region.

Gunzelin-Realschule: Schüler könnten in der Sporthalle Prüfungen ablegen

An der Gunzelin-Realschule schreiben 72 Schüler der zehnten Klassen ihre Abschlussprüfung. Zwei mündliche Prüfungen müssen abgelegt werden, sowie drei schriftliche Tests in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik. „Die Prüfungs-Fächer ändern sich aufgrund von Corona nicht“, sagt Rektorin Christiane Kropp, „aber der Inhalt der zentralen Abschlussarbeiten wird von der Schule konzipiert.“ Der Vorteil: Die Abschlussprüfungen orientieren sich am Stand der Schüler. Vor Corona waren die Themen für alle Schüler vorgeschrieben. Die Rektorin hofft auf Unterstützung vom Land bei der Gestaltung der Aufgaben.

Jetziger Stand zu den Terminen ist, dass die Abschlussprüfungen vom 10. bis 19.Mai stattfinden. „Es kann aber sein, dass wir noch Ausweichtermine vom Kultusministerium bekommen“, sagt Kropp. Auch dazu, welche Hygienerichtlinien während der Prüfungen eingehalten werden müssen. „Im vergangenen Jahr haben die Schüler ihre Prüfung in der Sporthalle geschrieben, gegebenenfalls machen wir das dieses Jahr wieder so“, so die Rektorin.

Bodenstedt-Wilhelmschule: Zwei Standorte erleichtern Prüfungsabnahme

Derzeit bereiten sich die neunten Jahrgänge an der Bodenstedt-Wilhelmschule (Bowi) auf ihren Hauptschulabschluss vor, genauso wie zehnten Klassen auf den erweiterten Hauptschulabschluss. Schulleiter Wolfgang Sammer sieht in den zwei Standorten der Schule in Corona-Zeiten einen Vorteil: „Wir können für die Prüfungen beide Gebäude nutzen.“ Genaue Inhalte zu den Abschlussprüfungen der Hauptschüler, in diesem Jahr nehmen voraussichtlich 70 Schüler daran teil, kann Sammer noch nicht nennen. „Wir warten noch auf Vorgaben des Kultusministeriums. Ich hoffe, diese kommen frühzeitig“, sagt er.

Als einen „Makel-Abschluss“ möchte Sammer die Qualifikation am Ende des Schuljahres nicht bezeichnen. „Ich würden eher sagen, dass der Abschluss nicht mit vorherigen Abschlüssen vergleichbar ist. Schüler, Lehrer und die Schulen mussten sich auf die neuen Herausforderungen einstellen – das ist mit der Zeit auch gelungen.“

BBS Peine : So läuft der Unterricht an der Schule

An den Berufsbildenden Schulen Peine (BBS Peine) machen in diesem Jahr voraussichtlich 774 Schüler ihren Abschluss. Darunter sind auch voraussichtlich 42 Abiturienten in den drei Schwerpunkten Wirtschaft, Pädagogik-Psychologie sowie Mechatronik. Um die Lernenden bestmöglich auf die Abiturprüfungen vorzubereiten, gehen die Schüler der 13. Klasse täglich in die Schule. „Sie werden in kleinen Gruppen mit Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln unterrichtet“, berichtet die Schulleiterin Maria Zerhusen „die Kurse sind ohnehin in einem Beruflichen Gymnasium wie an den BBS Peine immer relativ klein“.

Auch die zwölfte Klasse der Fachoberschule Wirtschaft sowie Abschlussklassen, die einen weiterführenden Abschluss beziehungsweise den Berufsabschluss erwerben, sind im Präsenzunterricht - allerdings im wöchentlichen Wechsel (Szenario B). „Alle weiteren Klassen befinden sich im Distanzlernen und werden zum Beispiel mit Videokonferenzen zu Hause unterrichtet", so Zerhusen.

Schulleiterin: Abschlüsse haben keinen Makel

In welchen Räumen und unter welchen Bedingungen die Abiturprüfungen an den BBS geschrieben werden, ist derzeit noch unklar. „Wir warten noch auf Anordnungen“, sagt Zerhusen. Den Abschlüssen im Corona-Jahr haftet nach Einschätzung der BBS-Leiterin kein Makel an. Im Gegenteil: „Die Schüler haben den Belastungen in Coronazeiten Stand gehalten, sich selbst organisiert und Durchhaltevermögen gezeigt“, sagt Zerhusen.

