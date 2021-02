Schulen im Kreis Peine auch am Dienstag geschlossen

Kreis Peine

Wegen der aktuellen Witterungsbedingungen fällt der Präsenzunterricht an den Schulen im Landkreis Peine an diesem Dienstag, 9. Februar, erneut aus. Dies teilte Kreissprecherin Katja Schröder mit. Dies war bereits am Monat der Fall. „Der Unterrichtsausfall bezieht sich derzeit allein auf den Präsenzunterricht im Szenario B und auf die Notbetreuung in den Schulen“, erklärte Schröder.

Am Peiner Ratsgymnasium ist der gesamte 13. Jahrgang mit 99 Schülern davon betroffen. „Auf jeden Fall das die bessere Lösung, wenn alle zu Hause bleiben“, sagte Schulleiter Manfred Filsinger. Sonst bestünde die Gefahr, dass ein Lehrer nur vor der halben Klasse stehe, falls es wegen des Wetters nicht alle zur Schule schafften. „Von daher bin ich dem Landkreis Peine dankbar, dass er schon früh informiert und sich alle darauf vorbereiten können.“

Von Jan Tiemann