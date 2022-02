Peine

Die Kämpfe gegen die Ukraine dauern an. Russlands Präsident Wladimir Putin erhöht die Alarmbereitschaft der Atomstreitkräfte. Was denken junge Menschen über die Invasion in der Ukraine? Welche Sorgen und Ängste haben sie? PAZ-Redakteurin Nina Schacht begleitete eine Unterrichtsstunde an der Gunzelin-Realschule.

Fünfte Stunde am Montag in der 8a: Eigentlich steht eine Doppelstunde Mathe auf dem Lehrplan. Doch Klassenlehrer Manfred Schröder plant um. Grund dafür sind die aktuellen Ereignisse in der Ukraine. Gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schüler blickt er auf die Situation im Kriegsgebiet, informiert über den derzeitigen Stand in der Ukraine und spricht mit Lernenden über ihre Ängste.

Man weiß nicht, was noch kommt

Viele Schüler umtreiben die Sorgen über die nächsten Schritte des russischen Präsidenten. „Putins Ego ist zu groß, um aufzugeben“, sagt Medina (13). „Er will nicht als Verlierer aus der Sache rausgehen. Ich schließe nicht aus, dass er Atomwaffen benutzt“, ergänzt eine Klassenkameradin. „Angst habe ich nicht, aber da ist dieses Gefühl, dass man nicht weiß, was kommt“, meldet sich noch einmal Medina zu Wort. Es sei ein Gefühl, dass man nicht zur Seite schieben könne, ergänzt die ebenfalls 13-jährige Zoe.

Lehrer: Solidarität zeigen ist wichtig

Zoe berichtet von einem Video, dass sie auf Tiktok gesehen hat. „Väter haben sich von ihren Kindern verabschiedet, das war traurig“, sagt sie. Doch dass so viele Menschen an Friedens-Demonstrationen teilnehmen, sei toll und zeige Solidarität. Ein Thema, das auch dem Klassenlehrer wichtig ist. „Wie geht es den Menschen in der Ukraine?“ fragt er seine Schüler- und was kann man derzeit tun? „Solidarität ist wichtig“, sagt der Lehrer.

Putins Drohung sorgt für Unsicherheit

Die Atommacht Russland ist immer wieder Gesprächsthema in der achten Klasse. Putins Ankündigung, die Alarmbereitschaft der Atomstreitkräfte zu erhöhen sorgt für Unsicherheit bei den Schülern. „Was genau bedeutet das?“, fragt Zoe. “Das ist eine extreme Bedrohung. Hinter Atomwaffen stecken Weltuntergangsszenarien“, antwortet ihr Lehrer „schon dass er in die Ukraine einmarschiert, hätte ich nicht gedacht, es ist nicht absehbar, wie es weitergeht.“ Auch Gizem (13) war der Auffassung, dass es nicht zu einem Krieg kommen würde, „wenn man jetzt verletzte Menschen sieht, hat man schon mehr Angst.“

Es kommt die Frage auf, weshalb sich einige Russen hinter den Machtinhaber stellen. „Womöglich, weil sie von Putin beeinflusst werden und TV-Medien von ihm kontrolliert werden“, so Schröder. Und wie informieren sich die Schüler über die Geschehnisse? Der Großteil der Klasse verfolgt die Berichterstattung über soziale Medien. „Ich spreche auch mit meiner Familie“, berichtet Kaan (14), andere Schüler nicken.

Von Nina Schacht