Schönster Weihnachtsbaum in Peine gesucht: Stimmen Sie ab!

Alle Jahre wieder leuchten in den Wohnzimmern der Region die liebevoll geschmückten Weihnachtsbäume unserer Leser und erfreuen die Herzen von Klein und Groß an den Festtagen und darüber hinaus. Zahlreiche Fotos dieser Kunstwerke erreichten die PAZ in den vergangenen Tagen. Welcher dieser Bäume gefällt Ihnen am besten?

Am 22. Dezember hatte die PAZ auf ihrer Internetseite zu dem Wettbewerb aufgerufen. Bis zum Sonntag, 27. Dezember, konnten alle Leser ein Foto von ihrem geschmückten Weihnachtsbaum einsenden. Die Abstimmung ist jetzt freigeschalten und läuft bis Mittwoch, den 30.12.2020 um 12 Uhr.

► Hier geht es zur Abstimmung

Bildergalerie: Die schönsten Weihnachtsbäume der PAZ-Leser

Zur Galerie Die schönsten Weihnachtsbäume unserer Leser aus dem Kreis Peine

Preise zu gewinnen

Der Besitzer des schönsten Weihnachtsbaumes im Kreis Peine gewinnt einen Gutschein von 50 Euro von „ Weihnachtsbäume Timm Deister“ – einlösbar bis zum 23.12.2021. Da ist die Grundausstattung für einen schönen Weihnachtsbaum 2021 also schon mal gesichert. Zusätzlich hat jeder, der beim Voting seine Stimme abgibt, die Möglichkeit, einen 100-Euro-Gutschein an unserer Konzertkasse zu gewinnen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg.

