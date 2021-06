Peine

Kennen Sie den neuesten Trend in der Küche? Nein? Ich verrate es Ihnen: „One-Pot-Gerichte“. Zumindest mir war bis das bis vor kurzem neu. Und so geht’s: Nudeln, Tomaten, Zwiebeln, Tomatenmark, Sahne, Basilikum Parmesan, Gewürze und Wasser in einem Topf garen – fertig! Hört sich leicht an, ist es auch. Und das geht auch mit vielen anderen Zutaten. Das Beste daran: Es eignet sich hervorragend, wenn wenig Zeit fürs Kochen bleibt. Auf die Idee gebracht, haben mich meine Kinder. In unzähligen Videos auf Tiktok werden die verschiedensten Rezepte ausprobiert. Ich habe mich allerdings auch ein bisschen gewundert, weshalb meine Mädels sich plötzlich so für das Kochen begeistern. Jetzt weiß ich es! Bei One-Pot-Gerichten geht nicht nur das Kochen schnell...man spart auch eine Menge Geschirr.

Von Nina Schacht