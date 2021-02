Die Metereologen hatten es prognostiziert und sie sollten recht behalten: Am Sonntag fegt seit den frühen Morgenstunden ein Schneesturm über den Landkreis Peine hinweg. Der Winterdienst ist im Dauereinsatz und es soll weiter schneien. Sehen Sie in unserer Bildergalerie Eindrücke vom Schneesturm in Peine.