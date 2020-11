Schmedenstedt

Heute wirbelt das neuartige Corona-Virus den Alltag seit Monaten durcheinander. Vor etwa 400 Jahren, zunächst moderat 1612 und deutlich dramatischer vermutlich ab November 1625, brachte die Pest dem Peiner Land Not und Tod. Das Kirchenbuch von Schmedenstedt diente Pastor i. R. Alexander Rose (80) aus Stederdorf als Grundlage für seine Forschungen über „soziale und kirchliche Nachforschungen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts“.

„Die regionale Historie machte mich schon immer neugierig“, begründet der evangelische Geistliche, der von 1980 bis 1999 in Peine und Oberg wirkte, sein Interesse an den Lebensbedingungen damaliger Zeiten. Als ihm eher zufällig das Schmedenstedter Kirchenbuch – es gilt als das als das Älteste im Peiner Land – in die Hände fiel, empfand er das als großen Glücksfall.

Anzeige

Todesopfer durch Pest und Krieg

„Dass dieses Kirchenbuch bis heute erhalten blieb, verdanken wir Heinrich Busse, der ab 1599 als Pastor in Schmedenstedt wirkte und sehr gewissenhaft gesellschaftliche und kirchliche Daten wie Geburten, Hochzeiten oder Bestattungen notierte“, so Rose. 1626 erreichten erstmals Truppen unterschiedlicher Kriegsparteien des „Dreißigjährigen Krieges“ (1618 bis 1648) auch das Peiner Land und schleppten den „Schwarzen Tod“ ein – wie die Pest damals auch bezeichnet wurde, zusätzlich zu den Grausamkeiten – die sie an der Zivilbevölkerung begingen.

„Eine entsetzliche Zeit“, wirft Rose ein und erklärt, wie sich für den Protestanten Busse die persönliche Situation durch die Rekatholisierung des „Amtes Peine“ zusätzlich derartig verkomplizierte, so dass er Schmedenstedt fluchtartig verließ – aber geistesgegenwärtig das Kirchenbuch mitnahm.

Rückkehr nach Schmedenstedt im Jahr 1632

Im Bereich Salzgitter hat Busse zunächst eine neue Wirkungsstelle gefunden und die dortigen Ereignisse kurzerhand ebenfalls im Schmedenstedter Kirchenbuch vermerkt. Es habe „eine Weile gebraucht“, bis Rose das nachvollziehen und entsprechend trennen konnte. Völlig unerwartet sei es Pastor Busse aber gelungen, 1632 wieder nach Schmedenstedt zurückzukehren und an seiner alten Stelle zu wirken, nachdem die katholischen Truppen abgezogen waren.

Keine Heilmittel gegen das neuartige Virus

Einträge von Geburten und Sterbedaten, über Eheschließungen und Taufen in Schmedenstedt kombinierte Rose mit historisch belegten Daten. Er kommt in seiner Ausarbeitung zu belegbaren Rückschlüssen über jene besonderen Auswirkungen, die der „Schwarze Tod“ auf das Leben und Sterben unserer Vorfahren hatte.

Dabei fällt auf, dass sich die damaligen Balanceakte zwischen dem Bemühen, Infektionsketten zu unterbrechen, sich selbst und Angehörige zu schützen und wirtschaftliche Rückschläge zu überstehen, kaum von der heutigen Situation unterscheiden. Denn sowohl gegen das Pestbakterium als auch gegen das neuartige Corona-Virus war jeweils kein bekanntes Kraut gewachsen.

Umsiedlung in andere Ortschaften

Durch seine Recherche weist Rose beispielsweise nach, dass Hofeigentümer ihre männlichen Erben als Knaben beispielsweise in andere Orte umsiedelten in der Hoffnung, ihnen damit das Überleben zu sichern. Was häufig nicht gelang, wie sich aus entsprechenden Begräbnis-Daten beispielsweise aus Peiner oder Dungelbecker Kirchenbüchern ergibt. Da sich Pest-Infektionen im überschaubaren Schmedenstedt schnell herumsprachen, war dort nicht notwendig, was beispielsweise in Städten Vorschrift war. Dort waren Häuser, in denen sich Pest-Infizierte aufhielten, „mittels weißer Creuzte“ zu kennzeichnen. Nicht, oder noch nicht erkrankte Mitbewohner hatten außerhalb durch „weiße Stäbe“ ihre Mitbürger vor sich zu warnen.

Ein Jahr lang hat Rose für seine vor zwei Jahren abgeschlossene Ausarbeitung recherchiert und Beweise für seine Vermutungen wie einen „Lottogewinn“ empfunden. 138 Tote forderte die Pest in Schmedenstedt, bis sie im Frühjahr 1627 allmählich abebbte.

Lesen Sie auch

Von Ulrich Jaschek