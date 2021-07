Schmedenstedt

Diebe sind am Mittwoch zwischen 17.30 und 20.20 Uhr in ein Haus an der Straße Zum Hasenfeld in Schmedenstedt eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen.

Dort erbeuteten sie Schmuck und Bargeld, es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (0 53 41) 1 89 70 entgegen.

