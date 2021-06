Peine

In Groß Ilsede ist ein Streit eskaliert: Mehrere Polizeistreifen waren notwendig, um eine Auseinandersetzung zwischen einer 23 Jahre alten Frau, einem 34-jährigen Mann und einem 18-Jährigen zu schlichten. Am Samstag waren die Beteiligten gegen 12.45 Uhr in der Eichstraße aneinander geraten. Dabei verletzte der 18-Jährige den 34-Jährigen leicht mit einer Fahrradkette und griff danach die Frau an, so die Peiner Polizei.

Polizei erwischt Opfer in Gadenstedt

Der Täter flüchtete zunächst unerkannt. In Gadenstedt konnte die Polizei den Mann stellen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis erteilt.

Von Nina Schacht