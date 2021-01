Sat.1 zeigt Beitrag über Peiner Wochenmarkt

Peine

Zum zweiten Mal kurz hintereinander widmet sich der Fernsehsender Sat.1 in seinem Regionalmagazin für Niedersachsen und Bremen einem Peiner Thema. Nachdem es Dienstag einen Blick hinter die Kulissen der Blumenhagener Senf- und Kornmühle von Swantje Hupel und Henning Treumann gab, plant Sat.1 für Donnerstag, 21. Januar, in der Sendung „17:30 Regional“ einen Beitrag über den Peiner Wochenmarkt auf dem Hagenmarkt unter dem Titel „Krisengewinner: Kunden sorgen auf Wochenmarkt in Peine für klingelnde Kassen“.

Über die gestiegene Nachfrage nach regionalen Produkten auf dem Peiner Markt hatte auch die PAZ vor anderthalb Wochen berichtet. Marktbeschicker Lutz Heuer von „Hoorn’s Hof“ aus Wehnsen schilderte darin zum Beispiel, dass er aufgrund der Nachfrage zusätzliches Personal beschaffen musste.

Von Christian Meyer