Das Stahlunternehmen, zu dem Peiner Träger gehört, musste 2020 einen Verlust von 200 Millionen Euro hinnehmen. In diesem Jahr sieht die Prognose deutlich besser aus.

Salzgitter AG: „Rückkehr in die Gewinnzone in diesem Jahr“

Stahlkonzern - Salzgitter AG: „Rückkehr in die Gewinnzone in diesem Jahr“

Stahlkonzern - Salzgitter AG: „Rückkehr in die Gewinnzone in diesem Jahr“