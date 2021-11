Salzgitter AG: Peiner Träger steuert Millionen zum Gewinn bei

Peine

Die Salzgitter AG, zu der die Peiner Träger GmbH (PTG) gehört, hat in den ersten neun Monaten einen Gewinn von 468 Millionen Euro vor Steuern erzielt. Der Umsatz wuchs von knapp 5,3 Milliarden auf gut 7 Milliarden Euro. Das teilte der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller am Freitag mit. Erfreulich: Die PTG ist nach PAZ-Informationen mit einem Millionen-Beitrag am Geschäftsergebnis beteiligt.

Genaue Zahlen für seine Tochterunternehmen gibt der Konzern im laufenden Geschäftsjahr traditionell nicht bekannt. Dennoch: Der Stahlstandort Peine habe von einem vorteilhaften Marktumfeld mit steigenden Preisen und dadurch anziehenden Erlösen profitieren können, so der Sprecher der Salzgitter AG, Bernhard Kleinermann. Im Vergleich zum Vorjahr sei zudem die Produktion erhöht worden. Eine Größenordnung wollte er nicht nennen. Die PTG peilt seit der Sanierung 2013 in der Regel eine Million Tonnen Stahl im Jahr an.

Kapazität wäre durch den zweiten Elektroofen theoretisch für die doppelte Menge vorhanden. Doch derzeit laufen die Öfen im Wechsel, dadurch können jeweils anfallende Instandsetzungsarbeiten einfacher durchgeführt werden. Trotz des Geschäftserfolgs: Erst vergangene Woche musste die PTG erneut Kurzarbeit anmelden, erklärt Betriebsrats-Chefin Gabriele Handke. Aktuell werde im Stahlwerk im Fünf-Schicht-System gearbeitet, im Walzwerk in drei Schichten. 786 Beschäftigte hat die PTG insgesamt.

Die Entwicklung der Auftragslage ist momentan kaum absehbar. Viele Bestellungen kommen derzeit sehr kurzfristig. „Die Kunden warten die Preisentwicklung ab“, so Handke. Steigende Preise – das freut den Stahlhersteller einerseits, andererseits verteuert sich dadurch aber auch der Schrottpreis, also das Rohmaterial zur Stahlerzeugung.

CO2-arme Produktion wird forciert

Die Anteil der erzeugten Menge an grünem Stahl liegt in Peine derzeit noch auf relativ niedrigem Niveau, in diesem Jahr wurden rund 30 000 Tonnen Stahlbrammen hergestellt, die in die Weiterverarbeitung gehen. Mit der deutlichen Erholung seines Geschäfts im Rücken will der Konzern die Umsetzung seiner Pläne zur CO2-armen Produktion künftig an allen Standorten konkreter angehen.

„Derzeit bereiten wir die endgültige Investitionsentscheidung für die erste Ausbaustufe vor“, sagte Konzernchef Gunnar Groebler am Freitag über das Projekt „Salcos“. Wenn der Aufsichtsrat im nächsten Sommer zustimme, sei ab Ende 2025 der reguläre Start wasserstoffbasierter Stahlerzeugung in Salzgitter möglich. Läuft alles wie vorgesehen, könnten ab 2026 über eine Million Tonnen mit dem klimaschonenden Verfahren entstehen.

Peine produziert bereits vergleichsweise sauber

Salzgitter und auch Konkurrent Thyssenkrupp wollen in den kommenden Jahren schrittweise bestimmte Produktionsanteile von Kokskohle auf die Nutzung „grünen“ Wasserstoffs umstellen. Mit dem Wasserstoff kann das Roheisen aus dem Eisenerz gewonnen werden, ohne dass – wie mit dem sonst eingesetzten Koks – große Mengen des Treibhausgases CO2 frei werden. Neben elementarem Eisen, das dann für Stahllegierungen weiterverwendet wird, bleibt nur Wasserdampf übrig.

Betriebsrats-Chefin Gabriele Handke macht deutlich, dass in Peine bereits vergleichsweise umweltfreundlich produziert wird – es handele sich schließlich um ein Elektro-Stahlwerk. „Dadurch sind wir schon jetzt grüner als andere.“

Von Michael Lieb