Saemann fordert schnelles Sofortprogramm zur Stärkung der Peiner City

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der weiterhin zunehmende Online-Handel gefährden massiv die Attraktivität der Innenstädte – Betriebsschließungen und Leerstände drohen. Der niedersächsische Städtetag fordert daher ein Sofortprogramm in Höhe von 70 Millionen Euro für die Stärkung Stadtzentren. Finanziert werden soll das Programm gemeinsam von Bund, Ländern und Kommunen. Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) begrüßt dies und hofft auf eine schnelle Umsetzung.

Aufenthaltsqualität steigern

Saemann sagt: „Die Peiner City ist ein Ort der Begegnung und der Kommunikation. Wir müssen uns dafür einsetzen, die Aufenthaltsqualität zu steigern und in die Förderung von kulturellen Angeboten in der Innenstadt zu investieren.“ Doch das koste natürlich Geld. Aufgabe aller Beteiligten sei es, neue kulturelle Treffpunkte zu schaffen. Dabei gehe es insbesondere um einfache und gleichzeitig neugierig machende Projekte in den Straßen und auf den Plätzen. Als Beispiel nennt der Bürgermeister die Ausstellung des Vereins Kunst in Peine (Kip), die erfolgreich mit vielen Gästen im ehemaligen Brillen-Wichmann-Gebäude in der Fußgängerzone stattgefunden hat. „Von diesen Aktionen muss es hier mehr geben“, ist sich das Stadtoberhaupt sicher.

Peines Bürgermeister Klaus Saemann. Quelle: Archiv

Wichtig sind ihm auch die Öffnungszeiten in der City. Saemann: „Die Geschäfte sollten wegen Corona ihre Öffnungszeiten anpassen können und unter anderem sonntags öffnen dürfen.“ Was Peine nicht benötige sei hingegen ein City-Manager, „denn diesen organisatorischen Part soll der neue Peine-Marketing-Geschäftsführer übernehmen, den wir aktuell suchen“.

Auch die Entwicklung eigener digitaler Wege sei wichtig. Durch nachhaltige digitale Geschäftskonzepte könne der Einzelhandel in die Lage versetzt werden, die Folgen der Krise zu bewältigen und sich auch zukünftig wettbewerbsfähig aufzustellen. In diesem Zusammenhang machen Peine Marketing und die Kaufmannsgilde auf ein neues Förderprogramm des Landes aufmerksam, das eine Beratung zur Digitalisierung von Einzelhandelsunternehmen fördert. „Interessierte Firmen können sich an autorisierte Berater wenden, die dann einen Förderantrag bei der N-Bank stellt. Die Förderung umfasst 100 Prozent der Beraterkosten bis zu einem Gesamtbetrag von 2500 Euro. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.nbank.de oder unter Telefon (05 11) 30 03 13 33“, sagt Harald Stolte von Peine Marketing.

