Kreis Peine

Die Bundestagswahl in den Kreisgemeinden lässt sich knapp so zusammenfassen: Rot ist klar die Farbe der Gewinner sowohl bei den Erst- als auch bei den Kreisstimmen. In allen Gemeinden liegt der SPD-Direktkandidat Hubertus Heil ganz deutlich vorn, und auch bei den Zweitstimmen haben die Sozialdemokraten durchweg das beste Ergebnis. Und so haben die Bewohner aus Ihrer Gemeinde abgestimmt:

So haben die Edemisser gewählt

46 Prozent der Wähler in Edemissen haben ihre Erststimme Heil (SPD) gegeben. Mit deutlichem Abstand folgt die CDU-Kandidatin Ingrid Pahlmann (24,5 Prozent). Einstellig sind die Ergebnisse von Henrik Werner (Grüne, 9,71 Prozent), Stefan Marzischewski-Drewes (AfD, 9,7 Prozent) und Thomas Schellhorn (FDP, 6,3 Prozent). Der Direkt-Kandidat der Freien Wähler, Wolfgang Gemba, hat in seiner Heimatgemeinde 1,6 Prozent der Stimmen bekommen. Ein wenig anders sieht es bei den Zweitstimmen aus: Zwar liegt auch hier die SPD deutlich vorn (37,4 Prozent), jedoch ist der Abstand zur CDU (23,7 Prozent) längst nicht so groß. Die Grünen kamen auf 14,3 Prozent, die FDP auf 9,6 Prozent und die AfD auf 7,8 Prozent. Die CDU hat im Vergleich zur Wahl 2017 bei Erst- und Zweitstimmen deutlich zweistellig verloren, insbesondere SPD und Grüne haben sich verbessert. Die Wahlbeteiligung lag mit 81,3 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 76,6 Prozent.

Die Ergebnisse aus Hohenhameln

Heil hat mit 45,8 Prozent der Erststimmen auch in der Gemeinde Hohenhameln, in der er aufgewachsen ist, abgeräumt. Pahlmann bekam 23,0 Prozent der Stimmen, alle anderen Bewerber blieben im einstelligen Bereich. Bei den Zweitstimmen sieht es ähnlich aus, allerdings gibt es leichte Verschiebungen zugunsten der kleineren Parteien. Die SPD bekam 38,1 Prozent, die CDU 22,3 Prozent, die FDP 10,5 Prozent, die AfD 8,6 Prozent und für die Grünen stimmten 12,3 Prozent. Gegenüber der Wahl 2017 hat sich die SPD um knapp fünf Prozentpunkte verbessert, die CDU hat knapp 8 Prozentpunkte verloren. Grüne und FDP konnten etwas zulegen, die AfD steht etwas schlechter da. Von 5,4 auf 2,1 Prozent verschlechtert haben sich die Linken. In Hohenhameln haben 78,5 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Recht Gebrauch gemacht.

Heil hat in Ilsede fast die Hälfte der Erststimmen

Fast die Hälfte der Wähler in der Gemeinde Ilsede – 49,3 Prozent – hat mit der Erststimme Heil gewählt. Das ist ein Zuwachs von 4,8 Prozentpunkten. Pahlmann kam auf 20,9 Prozent (-8,5 Prozentpunkte). Gemba hat mit 2,2 Prozent mehr Stimmen bekommen als in seiner Heimatgemeinde Edemissen. Deutlich verloren haben die Linken (-2,9). Marzischewski-Drewes liegt mit 8,8 Prozent vor Werner (7,8) und Schellhorn (5,5). Klare Verlierer in der Gemeinde Ilsede sind auch bei den Zweitstimmen die CDU (-8,8 Prozentpunkte) und die Linke (-3,3). Deutlich zugelegt haben die SPD (+3,5) und vor allem die Grünen (+5,3). Die Freien Wähler, die auch schon bei der Kommunalwahl gut abgeschnitten hatten, haben 1,6 Prozent geholt, das sind 1,2 Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren. 74,6 Prozent der berechtigten Ilseder sind zu Wahl gegangen.

Die meisten Lengeder haben sich für Heil entschieden

Die Einwohner der Gemeinde Lengede entschieden sich ebenfalls mehrheitlich für Heil, der 46 Prozent der Erststimmen erzielte. Nur 18,2 Prozent der Wähler entscheiden sich für die CDU-Kandidatin. Auch bei den Zweitstimmen bevorzugten die Menschen in Lengede die SPD, die 38,6 Prozent der Stimmen bekam und damit gegenüber 2017 um 3,7 Prozentpunkte zulegen konnte. Auf die CDU entfielen 19,1 Prozent der Zweitstimmen. Sie verlor 8,1 Prozentpunkte. Überraschend liegt in Lengede der AfD-Kandidat Marzischewski-Drewes mit 10,9 Prozent vor Grünen-Kandidat Werner (9,4 Prozent). Auch bei den Zweitstimmen fällt das im Vergleich mit den anderen Kreiskommunen hohe Wahlergebnis der AfD mit 11,6 Prozent auf. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,5 Prozent.

Zur Galerie Impressionen von der Bundestagswahl und Landrats-Stichwahl in Peine.

Die Vechelder wählen überwiegend rot

Deutlich vorn liegt SPD-Kandidat Hubertus Heil auch in der Gemeinde Vechelde, wo er 43,2 Prozent der Erststimmen holte. Ihre Zweitstimme gaben der SPD 35,1 Prozent der Wähler. Das ist gegenüber 2017 ein Plus von 4,5 Prozentpunkten. CDU-Kandidatin Ingrid Pahlmann schnitt mit 24,3 Prozent schlechter ab als 2017, als 34,9 Prozent der Wähler für sie stimmten. Die CDU verlor mit einem Ergebnis von 23,6 Prozent 9,7 Prozentpunkte der Zweitstimmen. 15,2 Prozent der Wähler gaben in Vechelde ihre Zweitstimmen den Grünen. Das sind 6,5 Prozentpunkte mehr als noch 2017. 80,9 Prozent der Vechelder machten bei der Wahl von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

In Wendeburg war die Wahlbeteiligung am höchsten

Deutliche Verluste müssen die Christdemokraten in der Gemeinde Wendeburg hinnehmen. Auch hier wurde überwiegend rot gewählt. Heil erreichte 40,6 Prozent der Erststimmen und liegt damit deutlich vor Pahlmann mit 26,2 Prozent. Damit verlieren die Christdemokraten 14,21 Prozentpunkte. Die SPD legte hingegen 6,1 Prozentpunkte zu. Zum Vergleich: 2017 lag Pahlmann rund sechs Prozentpunkte vor Heil. Zuwächse gab es auch bei den Grünen mit Kandidat Werner (+ 5,2) und FDP mit Schellhorn (+2,8). Bei den Zweitstimmen sieht es ähnlich aus: Diesmal votierten 33 Prozent der Wähler für die SPD (+ 5,6), die CDU kam auf 24,7 Prozent der Stimmen. Damit verliert sie 11,82 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2017. Den größten Zugewinn verzeichneten die Grünen mit 16,2 (+ 7,1). Die Wahlbeteiligung war in Wendeburg mit 82,5 Prozent die größte in den Gemeinden.

Von Mirja Polreich und Kerstin Wosnitza