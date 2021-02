Bei dem Nachnamen klingelt es gleich: Johannes Vahldiek will in die Fußstapfen seines Großvaters treten und wie einst Günter Vahldiek für die SPD Ortsbürgermeister von Woltorf werden. Der Ortsverein hält große Stücke auf den Steuerrecht-Studenten.

SPD-Youngster: 21-Jähriger will Ortsbürgermeister von Woltorf werden

Johannes Vahldiek auf den Spuren seines Opas - SPD-Youngster: 21-Jähriger will Ortsbürgermeister von Woltorf werden

Johannes Vahldiek auf den Spuren seines Opas - SPD-Youngster: 21-Jähriger will Ortsbürgermeister von Woltorf werden