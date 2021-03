SEK-Einsatz in der Peiner Südstadt: Polizei sucht Schusswaffen

Peine

Ein großes Aufgebot an Polizisten hat am Dienstagmorgen bei einer Razzia in der Peiner Südstadt die Wohnung eines 20-jährigen Mannes nach Schusswaffen durchsucht – ohne Erfolg.

Die Polizei rückte laut Sprecher Matthias Pintak am frühen Morgen mit mehreren Fahrzeugen aus, um die Wohnung in einem Haus an der Ecke Feldstraße/Jägerstraße wegen eines Durchsuchungsbeschlusses der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu kontrollieren. Die Peiner Polizei wurde dabei vom Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Hannover und Kräften der Bereitschaftspolizei aus Braunschweig unterstützt.

Hier fand die Razzia statt: An der Ecke Feldstraße/Jägerstraße in Peine. Quelle: Thomas Kröger

Gegen 6 Uhr sind dann die vermummten bewaffnete Einsatzkräfte in das Haus eingedrungen und haben die Wohnung des 20-jährigen Peiners durchsucht und mehrere Personalien aufgenommen. Nach Angaben von Pintak stand der junge Mann unter dem Verdacht, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Daraufhin hätten die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Hildesheim eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes angeordnet. Das Ergebnis: „Es wurden keine Beweismittel gefunden“, so Pintak. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden,

Erste Staatsanwältin Christina Wotschke aus Hildesheim bestätigt: „Gesucht wurden illegale Schusswaffen, die der Mann besitzen sollte, doch die Beamten haben nichts gefunden.“ Man überlege jetzt, ob und wie man das Verfahren weiterführen werde.

Die letzte Razzia in Peine hat es am 17. Dezember 20202 gegeben. Damals haben vermummte SEK-Beamte Wohnhäuser in Telgte und Peine gestürmt und durchsucht, sowie einen Autohandel am Schwarzen Weg kontrolliert. Die Razzia war Teil eines Großeinsatzes gegen ein Clan-Netzwerk im Osnabrücker Land. Die Auswertung der Beweismittel aus 21 durchsuchten Wohn- und Gewerbeobjekten in Peine, Ostercappeln und Osnabrück ergab: Die Ermittler fanden mit Hilfe von Drogenspürhunde diverse Betäubungsmittel sowie Schusswaffen. Zudem beschlagnahmten die Polizisten im Dezember Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 100 000 Euro. Es bestehe der Verdacht der Geldwäsche, hieß es.

Auch gegen die Fahrer von sieben Luxusautos seien entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ein unterschlagener Wagen wurde nach Ermittlerangaben bereits der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben. Dabei soll es sich um einen Mercedes GLE handeln.

Von Thomas Kröger