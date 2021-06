Runder Tisch zur Peiner Innenstadt: Feuerwerk an Ideen bei der Premiere

Peine

Das Interesse war riesig. Einzelhändler, Gastronomen, Vermieter, Eigentümer, Kunstschaffende, Politiker, Verwaltungsspitzen, Investoren, ja sogar der Ex-Bürgermeister Michael Kessler: Mehr als 60 Teilnehmer haben sich Freitag an der Videokonferenz für den ersten Runden Tisch zur Zukunft der Peiner Innenstadt beteiligt zu dem Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) eingeladen hatte. Mindestens genauso zahlreich waren die Ideen, wie wieder mehr Leben in die Innenstadt kommen soll. Es sprudelte nur so.

Riesige Resonanz: An der Videokonferenz zum Ersten Runden Tisch zur Zukunft der Peiner Innenstadt nahmen gleich mehr als 60 Gäste teil. Quelle: Christian Meyer

Einzelhändler und Kaufmannsgilde-Vorstandsmitglied Lars Kückelhahn („Eulies Spielwaren“) etwa unterstrich, dass sich Peine als „Kleinstadt mit Charme und Kunst und Kultur“ positionieren müsse. Mehrere Wortbeiträge schlugen in die gleiche Kerbe. Britta Ahrens, die ehemalige Vorsitzende des Vereins „Kunst im Peiner Land“, betonte, dass die Innenstadt ein Lebensraum sein muss, in der auch der freien Musik- und Kunstszene mehr Platz eingeräumt wird. „Dadurch wird eine Stadt wieder viel attraktiver.“

Kreismusikschule soll in die Innenstadt umziehen

Landrat Franz Einhaus (SPD) präsentierte dazu einen ganz konkreten Ansatz: Er möchte für die Kreismusikschule eine Immobilie in der Innenstadt finden. „Wir möchten als Landkreis einen Akzent setzen und einen gewichtigen Beitrag leisten.“ Einhaus könne sich sogar noch deutlich mehr vorstellen, er nannte zum Beispiel die Idee einer Kulturwerkstatt in der Innenstadt und betonte: „Die öffentliche Hand muss Geld für die Verbesserung in die Hand nehmen.“

Der ehemalige Lionsclub-Präsident Lutz Kuckuck forderte „Kurzfrist-Ergebnisse“ quasi als Mutmacher und Initialzündung und wünschte sich „viel mehr Gastronomie“ für die Innenstadt. Das sei ein wichtiger Anreiz für Bürger, die City zu besuchen. Um Gastronomen die Entscheidungen leichter zu machen, appellierte er an die Stadt, bei Existenzgründungen noch mehr zu unterstützen. Kuckuck regte zudem an, in einen Austausch mit einer ähnlich großen Stadt zum Thema Zukunft der Innenstadt zu kommen. Dafür schlug er Kulmbach in Bayern vor. „Das ist auch eine Brauereistadt.“

Burgpark steht wieder für Veranstaltungen bereit

Für den Wunsch nach mehr Veranstaltungen hatte Bürgermeister Klaus Saemann auch Nachrichten, die Hoffnung machen: „In der zweiten Jahreshälfte steht der Burgpark wieder für Veranstaltungen zur Verfügungen“, sagte er. Zudem sei das Weinfest Mitte August noch nicht abgesagt.

Ex-Buchhändler Hubertus Gillmeister hob hervor, dass der Peiner nicht mehr vor allem zum Einkauf in die Innenstadt komme, sondern zum Flanieren und um etwas zu erleben – darauf müsse reagiert werden. „Der öffentliche Raum bekommt größere Bedeutung“, sagte Gillmeister. Das deckte sich mit vielen Wünschen im Vorfeld: Um die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern, wurden zum Beispiel Wasserspiele, Begrünungen und Beleuchtung genannt.

Entwicklung einer Marke für Peine gefordert

Nicht nur Gillmeister appellierte daran, dass Peine seine liebenswerte Atmosphäre noch Stärke in die Vermarktung einbringt. Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Andreas Meier, untermauerte diesen Ansatz: „Wir müssen raus aus der Sandwich-Position zwischen Hannover und Braunschweig und hin zu einer Entwicklung zu einer eigenen Marke.“

Bürgerschaffer Thomas Weitling erinnerte an den großen Erfolg des „Tags der Vereine“ und wünschte sich Neuauflagen für die Innenstadt. „Wenn ich an etwas mitgearbeitet oder es mitgestaltet haben, dann gehe ich da auch selbst hin“, verwies er auf die Sogwirkung für die Belebung der City. Die Situation durch den Neubau des Lindenquartiers mit einer Mischung aus Handel, Gastronomie und Wohnen bezeichnete er als „Riesenchance“. „Die Menschen werden neugierig und werden wieder in die Stadt kommen. Deshalb sollten wir bis dahin zumindest noch einige kleine Dinge umsetzen, damit sie einen positiven Eindruck haben“, sagte er.

Auch Wohnraum kann die Innenstadt entscheidend beleben

Es ging unter anderem noch um flexiblere Mietmodelle für Mieter, attraktive Mietangebote für regionale Unternehmen für Leerstandsobjekte oder Förderungen zum Umbau zu Wohnraum. Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey würde Umbauten begrüßen: „Handel alleine wird die Innenstadt langfristig nicht tragen“, unterstrich er. Wohnraum würde dagegen die soziale Begegnung fördern. „Dann lebt die Stadt auch“, sagte er.

Ganze zweieinhalb Stunden tauschten sich die Teilnehmer aus, nun sollen Arbeitskreise gebildet werden, die konkrete Verbesserungsvorschläge präsentieren. „Wir brauchen Frequenz in der Innenstadt – das ist unstrittig“, hatte Bürgermeister Klaus Saemann gleich zu Beginn gesagt. Zum Ende betonte er: „Eines ist deutlich geworden: Es eilt!“

Von Christian Meyer