Mehr als 1000 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz wurden bislang seit vergangenem Jahr im Landkreis registriert, ein Teil davon waren Corona-Partys. Die Polizei erklärt, wie sie in solchen Fällen vorgeht – und was die Feierwütigen erwartet. In bestimmten Fällen kann sie sich mit Hilfe eines Schlüsseldienstes sogar Zutritt zu Wohnungen verschaffen.