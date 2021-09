Groß Lafferde

Crepe, Autoscooter, Bratwurst-Duft und frischgezapftes Bier: Der coronakonforme Groß Lafferder Vergnügungspark geht in die zweite Woche. Für den heutigen Mittwoch ist gegen 21.30 Uhr ein Feuerwerk geplant. Geöffnet hat der Rummel noch von Mittwoch, 29. September, bis Sonntag, 3. Oktober, jeweils von 14 bis 22 Uhr

Gefeiert wird auf 4500 Quadratmetern

Die Idee für den Rummel hatten Thomas Bronswyk aus Braunschweig und Schausteller Konrad Ahrend aus Schmedenstedt, der mit seiner Jaguarbahn eine feste Institution auf dem Festplatz während des Lafferder Markts ist. Zehn Schausteller haben sich für den Lafferder Vergnügungspark zusammengeschlossen und ermöglichen auf dem rund 4500 Quadratmeter großen Marktplatz-Gelände ein buntes Angebot. Mit dabei sind zwei Kinder-Karussells, ein Autoscooter, die Jaguar-Berg-und Talbahn, ein bayerischer Biergarten, Imbissstände mit Backschinken, Fischbrötchen, Kirmes-Eis, Bratwurst, Hot Dogs, gebratenen Champignons und eine Pfeilewurf-Bude.

Das sind die Corona-Regeln

Diese Corona-Regeln gelten auf dem Gelände: Wer den Rummel besuchen will, muss seine Kontaktdaten am Eingang entweder handschriftlich oder per Luca-App hinterlassen. Es besteht Maskenpflicht. An den Imbissen, auf der Verzehrfläche des Biergartens und an den Stehtischen darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Der Eintritt kostet einen Euro. Die Veranstalter wollen davon die Kosten für Sicherheitsdienst und Desinfektionsmittel decken.

Von der Redaktion