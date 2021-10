Groß Lafferde

Der Rummel auf dem Festplatz in Groß Lafferde geht in die letzte Runde. Noch am Samstag und Sonntag (2. und 3. Oktober) können sich Besucher über das Kinderkarussel, frischgezapftes Bier und Autoscooter freuen. Vor acht Tagen öffnete der Rummel seine Türen. Schausteller und Besucher ziehen ein positives Fazit.

„Es ist bis jetzt super gelaufen. Am letzten Sonntag mussten wir sogar zwischendurch schließen, weil die maximale Zuschauerzahl von 999 Besucher erreicht war. Aber auch am Samstag waren immer zwischen 700 und 800 Leute da“, sagt Schausteller und Initiator Konrad Ahrens. Und er spart nicht an Lob für die Bevölkerung: „Alle haben sich an die Maskenpflicht gehalten, auch die vielen Jugendlichen, und um 22 Uhr war der Platz innerhalb kurzer Zeit leer.“

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Rummel organisiert

Von Anfang an war der Vergnügungspark eine runde Sache, der innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft wurde. Das das möglich wurde haben die Schausteller auch der Chefin vom Lafferder Markt zu verdanken, „Elke Bauermann-Kretschmer hat uns sofort unterstützt und die schnelle Umsetzung ermöglicht,“ meint der Schmedenstedter. Und die anderen Schausteller waren schnell zur Stelle, schließlich sind sie fast alle eine Familie und das nicht nur im übertragenden Sinne.

Genauso glücklich sind die vielen Besucher, aus Groß Lafferde, dem ganzen Landkreis, die vielen Fans aus Schmedenstedt oder auch aus Braunschweig. Der gesellige Mittelpunkt des Treibens ist der gemütliche Biergarten, wo der Braunschweiger Thomas Bronswyk sein “Unfassbar“-Fässchen aufgebaut hat und die Bratwurstbude steht. Die Jugend tummelt sich überwiegend an der beliebten Jaguarbahn oder dem Autoscooter. Für die kleinsten gibt es natürlich ein Kinderkarussell und auch sonst ist alles da, was zu einem Rummel gehört.

Was erlebt man auf dem Rummel in Groß Lafferde? Eine Bildergalerie:

Zur Galerie Autoscooter, Jaguarbahn und Altbierbowle: Besucher genießen den Vergnügungspark in Groß Lafferde.

Das sagen die Besucher

Die Stimmung ist ausgelassen, die Leute genießen den Tag und den Abend mit der Familie oder Freunden. Sascha Ehlers und Moritz Meier aus Schmedenstedt sind überzeugte Anhänger der Familie Ahrend: „Conni (Konrad Ahrend) gehört zu uns und schon deshalb kommen wir her.“ Die Schmedenstedter freuen sich schon jetzt auf ihre 1000 Jahr Feier zu Pfingsten, die ohne die Buden der Schaustellerfamilie nicht denkbar wäre. Familie Klein ist extra aus Braunschweig gekommen: „Wir kannten den Lafferder Markt und als wir gelesen haben, dass hier nun der Rummel stattfindet, wollten wir den Abend gemeinsam hier genießen.“ Es ist der Anziehungspunkt für jung und alt, so dass viele die Stimmung nicht nur einmal in sich aufnehmen. So wie Cornelia Wienhold, die hier nicht nur einen alten Freund gerne trifft, sondern als Kirmes-Fan keine Gelegenheit verpassen möchte.

Noch am Samstag und Sonntag, 2. und 3.Oktober (jeweils von 14 bis 22 Uhr) steht der Vergnügungspark auf dem Groß Lafferder Festplatz. Und damit Konrad Ahrend nicht das Grinsen vergeht, steht der nächste Rummel schon fest: im Oktober werden sie mit der ganzen Truppe drei Wochenenden in Salzgitter-Lebenstedt sein und sich über glückliche Leute, feiernde Jugendlichen und strahlende Kinderaugen freuen.

Von Katrin Hoffmann