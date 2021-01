Ruhiger Silvesterabend in Peine: Nur an der Tankstelle ist viel los

Peine

Der jüngste Jahreswechsel ist für die meisten Menschen sehr ungewohnt verlaufen. Coronabedingt waren größere Silvesterfeiern untersagt, auch das Feuerwerk zu Mitternacht fiel vergleichsweise spärlich aus. Doch an einem Ort herrschte wenige Stunden vor Neujahr noch reger Betrieb: an der Tankstelle. Hier deckten sich die Peiner auf den letzten Drücker mit Getränken und Knabbereien für den ruhigen Abend daheim ein – und den Plan hatten wahrlich nicht wenige.

Es war ein ungewöhnlicher Anblick: Während die Straßen an diesem Silvesterabend der etwas anderen Art wie leergefegt wirkten, war die hell erleuchtete Aral-Tankstelle an der Ecke Schwarzer Weg/ Celler Straße ein regelrechter Anlaufpunkt für die Menschen. Die Supermärkte hatten bereits seit dem Nachmittag geschlossen, also war der Tankstellen-Shop die einzige Möglichkeit für Last-Minute-Einkäufe. Zeitweise war die Schlange an der Kasse so lang, dass sie sich bis durch die Tür nach draußen zog. Dabei achteten die Kunden jedoch stets auf die vorgeschriebenen Abstände und die Maskenpflicht.

„Zum Verschnaufen komme ich heute nur selten“

Doris Kliepan arbeitet als Verkäuferin an der Peiner Aral-Tankstelle. Für sie war es bereits das dritte Jahr in Folge, in dem sie am Silvesterabend Dienst hat. „Ich habe um 14 Uhr mit der Arbeit begonnen, und seitdem herrscht hier durchgehend großer Andrang. Zum Verschnaufen komme ich heute nur selten“, sagt sie. „Aber das ist immer so: Wenn die Läden geschlossen haben, herrscht bei uns Hochbetrieb.“ Diesmal sei es sogar noch mehr als in den Vorjahren gewesen: „Wenn die Leute den Abend zu Hause verbringen, brauchen sie dafür halt noch dies und das“, weiß Kliepan.

Doris Kliepan hatte am Silvesterabend Dienst in der Tankstelle. Quelle: Dennis Nobbe

Zum Tanken kamen tatsächlich nur wenige Kunden. „Hauptsächlich kaufen sie Bier, Wein, Spirituosen, Mix-Getränke und Knabberzeug. Aber auch Brötchen sind sehr begehrt, vor allem jetzt am Abend. Wahrscheinlich hatten die Leute nicht genug fürs Raclette besorgt“, sagt Kliepan lachend.

Schnell zur Tankstelle – und wieder ab nach Hause

Noch schnell den Tankstellen-Shop aufgesucht hat unter anderem Katarzyna Sikorska. Wie viele andere verbrachte sie den Silvesterabend daheim. „Dafür fehlte mir aber noch eine Flasche Wein, die habe ich mir jetzt auf die Schnelle besorgt“, erzählt die Peinerin. Mit einigen alkoholischen und alkoholfreien Getränken unterm Arm kam auch Christopher Lingert aus dem Verkaufsbereich. „Andere Läden haben ja nicht mehr geöffnet, also bin ich hierher gekommen. Und jetzt geht es wieder zurück nach Hause“, sagt er. Ebenfalls auf dem Heimweg befand sich Daniel Ambraß: „Da ich sowieso an der Tankstelle vorbeigekommen bin, habe ich für den Abend noch Bier gekauft.“

Daniel Ambraß hielt auf dem Heimweg noch schnell an der Tankstelle, um Bier einzukaufen. Quelle: Dennis Nobbe

Für Doris Kliepan endete die Schicht um 22 Uhr, dann schloss die Tankstelle ihre Türen und die Kollegin vom Nachtschalter übernahm. Am Neujahrsmorgen öffnete der Shop dann wieder, damit sich die Kunden für das (Kater-)Frühstück eindecken konnten.

Von Dennis Nobbe