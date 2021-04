Rückenschmerzen: Im Kreis Peine steigen die Fehltage auf 5,2

Peine

Entgegen dem Landestrend haben die Fehltage der Mitarbeiter wegen Rückenschmerzen im Landkreis Peine zugenommen. Das bestätigt eine repräsentative Analyse der Barmer-Krankenkasse in Niedersachsen und Bremen.

Barmer-Sprecher Michael Erdmann sagt: „Im Kreis Peine haben sich die Angestellten im vergangenen Jahr durchschnittlich an 5,2 Tagen wegen Rückenbeschwerden krankschreiben lassen. 2019 waren es noch 4,7 Fehltage. Es gab im Landkreis einen Anstieg der Diagnosen mit anschließender Krankschreibung.“ Anders sieht es in den Nachbarkommunen aus: In Gifhorn sinken die Fehltage wegen Rückenproblemen von 4,3 auf 3,6, in Braunschweig von 4 auf 3,5, in Salzgitter von 5,1 auf 5 und in Wolfsburg von 4,5 auf 4,1. In Hildesheim bleibt der Wert unverändert bie 4,5 Tagen

Die Auswertung zeigt: Im Gegensatz zur Peine waren im letzten Jahr weniger Niedersachsen wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben als im Jahr 2019. Das geht aus der Barmer-Analyse hervor, die dafür die anonymisierten Daten von rund 400 000 niedersächsischen und Bremer Versicherten ausgewertet hat. Demnach waren im vergangenen Jahr 7 von 100 niedersächsischen Erwerbspersonen wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben. Im Jahr 2019 waren es 7,6.

Verursacht die Pandemie Rückenprobleme?

„Derzeit wird diskutiert, ob die Corona-Pandemie mehr Rückenprobleme verursacht. Unsere Zahlen spiegeln das nicht wider. Wenngleich Bewegungsmangel, schlechtere Arbeitsbedingungen im Homeoffice und psychische Probleme Faktoren sind, die Rückenschmerzen begünstigen können. Denn Rückenbeschwerden sind neben psychischen Problemen immer noch die Ursache für die meisten Fehltage der Beschäftigten“, sagt Barmer-Landesgeschäftsführerin Heike Sander.

Über die Ursachen für den landesweiten Rückgang ließe sich nur spekulieren. Denkbar sei, dass sich die Beschäftigten trotz Rückenbeschwerden nicht hätten krankschreiben lassen, weil sie wegen Corona in Kurzarbeit oder im Homeoffice tätig waren. Zudem könnten die Menschen aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus den Gang zum Arzt vermieden haben. „Dafür spricht auch, dass wir generell weniger Krankheitsfälle ermittelt haben als im Jahr 2019“, so Sander. Auch das Geschlecht spiele eine Rolle: Männer würden wegen Kreuzschmerzen häufiger fehlen. In Niedersachsen waren es im vergangenen Jahr 7,8 von 100 Erwerbstätigen, 2019 noch 8,6.

Durchhalten und weitermachen - kein guter Weg

Was tun bei Rückenbeschwerden? Laut Medizinern können Bewegung und körperliche Aktivität helfen. Das würden viele belastbare Studien beweisen. Gerade bei Rückenschmerzen sei es daher wichtig, wenn möglich, aktiv zu bleiben und Alltagsbewegungen nicht einzuschränken. Aber man müsse keine sportlichen Höchstleistungen abliefern. Denn zu viel Belastung könne auch schaden. Durchhalten und einfach weitermachen sei kein guter Weg. Bei Fragen sollte sich der Betroffene immer an seinen Hausarzt wenden.

Von Thomas Kröger