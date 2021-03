Rosenthal: Neuer Schulhof soll mit Crowdfunding-Spenden bezahlt werden

Rosenthal

Das Außengelände der Grundschule Rosenthal/Schwicheldt soll komplett umgestaltet werden. Ein erster Schritt war kürzlich die Erneuerung der Spielgeräte, woran sich auch die Stadt Peine finanziell beteiligte. Doch es soll noch mehr entstehen: Geplant sind eine Freiluft-Arena, ein Baumhügel und mehr. Bei der Finanzierung geht der Förderverein der Grundschule ganz neue Wege: Ein Teil soll über die Spenden-Plattform Crowdfunding zusammenkommen. Und dieser Plan scheint aufzugehen.

„Die Ausgangssituation der ganzen Sache war, dass die Spielgeräte auf dem Schulhof abgängig waren“, sagt Manuela Schneider vom Förderverein. „Die Frage lautete: Wie kann man aus der Not eine Tugend machen? Wir haben ein Konzept erarbeitet und dabei Schüler, Lehrer und Eltern eingebunden. Dabei ist ein Plan für unseren ,Traumschulhof’ entstanden, für den wir dann einen Spielplatzplaner gesucht haben.“ Gefunden wurde dieser mit dem Ilseder Jürgen Basedow-Clark.

Der Plan für die Umgestaltung des Außengeländes Quelle: Jürgen Basedow-Clark

Der erste Bauabschnitt ist nun bereits fertig, der zweite steht an – und auch dieser kostet natürlich Geld. Ein großer Teil soll von Stiftungen und lokalen Firmen kommen, beschafft werden soll damit nur das Material. „Die Arbeiten erledigen wir in Eigenregie, so ist der Plan. Angesichts der Corona-Bedingungen müssen wir uns aber noch überlegen, wie genau wir das umsetzen können“, erklärt Schneider.

Crowdfunding-Kampagne läuft bislang sehr gut

Das Besondere ist, dass 5000 Euro für den zweiten Abschnitt per Crowdfunding gesammelt werden sollen. So funktioniert das: Auf Internetseite des Engagement-Zentrums der Volksbank Brawo kann jeder mit nur wenigen Klicks einen beliebigen Betrag für das Projekt spenden. Nach dessen Abschluss erhalten die Spender eine Bescheinigung und ein Dankeschön. „Es läuft wirklich gut, rund die Hälfte der angepeilten Summe haben wir schon“, freut sich Schneider. Die Chancen, dass das Ziel erreicht wird, stehen gut: Bis zum April kann noch gespendet werden. „Crowdfunding ist auf jeden Fall ein schönes Instrument, um nach und nach auch kleinere Beträge zu sammeln“, sagt Schneider.

Mehr Infos zu dem Projekt und die Möglichkeit, selbst zu spenden, gibt es unter www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de im Internet.

Von Dennis Nobbe