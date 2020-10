Rosenthal: 29-Jährige mit 2,93 Promille gestoppt

Rosenthal

In der Elstertorstraße in Rosenthal war ihre Fahrt am Samstag gegen 22.50 Uhr beendet. Die 29-Jährige aus Braunschweig musste nach dem Atemalkohol-Test zur Blutentnahme. Ihr Führerschein wurde eingezogen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Langes Fahrverbot droht

Den Führerschein wird sie so schnell sicherlich auch nicht wiederbekommen. Bei Trunkenheit am Steuer mit einer Blutalkohol-Konzentration von mehr als 1,1 Promille sieht der Bußgeldkatalog nicht nur 3 Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg vor, sondern auch ein Fahrverbot von 6 Monaten bis zu fünf Jahren. Ab 1,6 Promille wird zudem eine medizinisch-psychologischen Untersuchung angeordnet.

Von Christian Meyer