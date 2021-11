Am Mittwochvormittag waren mehrere Haushalte in Peine ohne Wasserversorgung. Ein Bagger hatte ein Rohr an der B 444 beschädigt.

Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt. In Teilen von Peine war die Trinkwasserversorgung am Mittwoch ausgefallen. Quelle: Patrick Pleul/dpa