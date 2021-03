Rettungsschirm für Kliniken: Auch Peine könnte profitieren

Peine

Sein Hilferuf wurde anscheinend erhört: Wolfgang Jitschin, Geschäftsführer am Klinikum Peine, hatte kürzlich einen Rettungsschirm für Krankenhäuser für das gesamte Jahr 2021 gefordert. Nun gibt es Signale aus Berlin für weitere finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise, erklärt der Peiner SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle.

„Alle Krankenhäuser sollen bei deutlichen Mindereinnahmen einen coronabedingten Jahreserlösausgleich für 2021 erhalten, unabhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen. Als Berechnungsgrundlage dient dabei das Jahr 2019. Auf dieser Basis soll ein Bundeszuschuss in Höhe von 85 Prozent gezahlt werden. Der Ausgleich ist für Anfang 2022 vorgesehen“, so Möhle.

Für 2020 gab es Ausgleichszahlungen

Ganze Stationen unter Quarantäne, weniger geplante Eingriffe, hoher Personalbedarf für die Versorgung von Covid-19-Patienten, viel Aufwand für die notwendigen Hygienemaßnahmen und dadurch finanzielle Einbußen – vor diesem Hintergrund hatte Jitschin die Peiner Abgeordneten um erneute Hilfe gebeten. Für den Zeitraum vom 16. März bis Anfang Oktober 2020 hatte das Klinikum Peine bereits Ausgleichszahlungen erhalten. Nach Ende der Zahlungen fehlten monatlich rund 300 000 Euro an Liquidität.

Möhle erkennt in den Rettungsschirm-Plänen aus Berlin ein deutliches Signal: „Die aktuelle Situation belastet unser Klinikum personell und wirtschaftlich in sehr hohem Maße. Ich bin dankbar, dass sich Hubertus Heil direkt bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für eine Verbesserung der Situation eingesetzt hat.“ Die vom Bund in Aussicht gestellte Unterstützung schaffe laut Möhle eine finanzielle Planungssicherheit, die gleichzeitig auch die gesundheitliche Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherstelle.

Von Michael Lieb