Restaurant-Vergleich: „Mein Lokal, dein Lokal“-Folge aus Peine ist ein TV-Tipp 

Peine

Fünf Lokale, fünf verschiedene Ausrichtungen und 3000 Euro Preisgeld: Beim Peiner Gastronomen-Ehepaar Ayat und Mohamed Hamadi aus dem Café Couture am Marktplatz steigt gerade stündlich die Aufregung. Denn von Montag an ist täglich ab 17.55 Uhr im Programm des Fernsehsenders Kabel 1 zu sehen, wie sich ihr Restaurant im Niedersachsen-Spezial der Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ geschlagen hat. „Wir sind sehr, sehr gespannt“, sagt Ayat Hamadi, „vor allem auf die Einschätzung von Sterne-Koch Mike Süßer, die ist uns ganz besonders wichtig.“

Die TV-Woche wird mexikanisch, orientalisch und italienisch

Der Top-Koch ist auch Moderator der Sendung, in der Gastronomen aus fünf Lokalen einer Stadt oder einer Region sich nach einem Test-Essen gegenseitig bewerten. Die aufwändigen Dreharbeiten, der Austausch untereinander, die verschiedenen Speisen von mexikanisch über orientalisch bis italienisch: „Es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung“, sagt Ayat Hamadi. Mit dem Geschäftsführer des mexikanischen Restaurants „Cuchillos“ steht ihr Mann immer noch in Kontakt. Die beiden eint schließlich etwas, bei dem es guttut, sich gegenseitig Mut zuzusprechen: „Wir haben unsere Gastronomie kurz vor Beginn der Corona-Pandemie eröffnet. Das war eine ganz schöne Bürde“, erklärt Mohamed Hamadi.

Dienstag wird die Peiner Folge gezeigt

Im „Cuchillos“ in Hannover startet die Woche des „Niedersachsen-Spezials“ am Montag auch. Schon am Dienstag sind schließlich die Aufnahmen aus dem Peiner „Café Couture“ zu sehen. Mezze, Falafel, Tabouleh, Fattoush: Die Hamadis sind gespannt, wie ihre libanesisch-arabischen Gerichte bei den Kollegen ankommen. In der Online-Ausgabe der Programm-Zeitschrift „TV Spielfilm“ ist der Peine-Teil sogar als „Tipp“ gekennzeichnet. Am Mittwoch wird im „Mediterrano“ in Eldingen bei Celle gespeist, am Donnerstag folgt das Testessen aus der „Alten Ziege“ in Gifhorn, die Sieger werden in der Freitag-Sendung nach dem Menü in der hannoverschen „Trattoria Ciao, Ciao“ gekürt.

Hoffen auf faire Konkurrenz

Ayat Hamadi hofft, dass alle Kontrahenten „fair geblieben sind“ und empfiehlt den Peinern, nicht nur die Folge mit dem lokalen Bezug einzuschalten. „Es ist spannend, alles mitzuerleben, dann können die Zuschauer die Sache auch gut selber einschätzen“, sagt sie. Nicole Rudbach, die Geschäftsführerin der Brasserie „Alte Ziege“ aus Gifhorn ist sogar überzeugt davon, dass die Staffel bestimmt witzig wird. „Wir haben viel gelacht“, sagt sie. Bis in die Nacht wurde teilweise in den Lokalen gedreht. „Es war interessant, wie so etwas funktioniert und aufgebaut wird, zu erfahren, wie mit einzelnen Schnittbildern und gestellten Situationen gearbeitet wird“, sagt die Gifhornerin.

Das Peiner Café-Couture-Team wird die Ausstrahlung am Dienstag zusammen im Restaurant gucken. Auch falls es mit dem Preisgeld nicht klappt, sind die Hamadis überzeugt, dass die Zusage richtig war: „So können wir zeigen, dass man bei uns nicht nur Kaffee trinken kann, sondern wir ein richtiges Restaurant sind, wo man mit der ganzen Familie essen kann“, betont Mohamed Hamadi.

Von Christian Meyer