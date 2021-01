Rekordwert: Coronazahlen explodieren im Kreis Peine

Kreis Peine

Rekord: Aktuell explodieren die Coronazahlen im Kreis Peine, die Neuinfektionen sind am Mittwoch rasant angestiegen. Der Landkreis Peine hat am Mittwoch 82 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 43) gemeldet. Damit hat die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn Infizierten nun auf 2151 (2069) zugenommen. 523 (459) Bewohner gelten derzeit als erkrankt. Die Zahl der Genesenen liegt bei 1593 (1575). Um möglichst weitere Ansteckungen zu vermeiden, befinden sich 748 (661) Peiner derzeit in Quarantäne – seit Pandemie-Beginn waren schon 6558 (6442) Personen zeitweise isoliert. Die Abstriche im Peiner Corona-Testzentrum liegen bei 263 (137). Insgesamt beklagt man im Kreis wegen des Virus’ 35 Tote.

Nach einem heftigen Virus-Ausbruch im Senioren- und Pflegeheim „Zur Peiner Eule“ unterstützen auf Antrag des Landkreises Peine seit Mittwoch zehn Soldaten des Panzergrenadierbataillons 33 aus Luttmersen in Neustadt am Rübenberge die Pflegekräfte vor Ort. In dem Heim an der Grünberger Straße waren Ende vergangener Woche erste Covid-19-Fälle aufgetreten. Aktuell sind dort 52 Bewohner und 24 Mitarbeiter positiv getestet worden.

Dank vom Ersten Kreisrat

„Wir danken dem Leiter des Kreisverbindungskommandos Peine, Oberstleutnant Diethard Kaiser, und der Bundeswehr für die erneute schnelle und unkomplizierte Hilfe. Durch den Einsatz der Soldaten kann die pflegerische Versorgung im betroffenen Heim sichergestellt werden“, erklärt Erster Kreisrat Henning Heiß, Leiter des Corona-Krisenstabs des Landkreises Peine. Die Soldaten sind als Unterstützung tätig, um das Pflegepersonal zu entlasten. Der Einsatz ist bis zum Freitag, 29. Februar, vorgesehen.

Leicht gesunken ist dagegen die Sieben-Tagesinzidenz am Mittwoch im Landkreis Peine: Laut Landesgesundheitsamt liegt der Wert aktuell bei 148,4, am Vortag betrug er 151,3. Damit ist die Inzidenz wieder auf einem ähnlich hohen Stand wie am Montag (147,6).

Zum Vergleich: Im Schnitt liegt der Inzidenzwert in Niedersachsen landesweit bei 115,3. Am Mittwoch hat das Landesgesundheitsamt 123 057 bestätigte Corona-Fälle in ganz Niedersachsen gemeldet, das sind 1562 mehr als am Vortag. 100 894 Personen gelten als genesen, was ein Plus von 1608 im Vergleich zum Montag darstellt. 2466 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Eine Inzidenz von über 200 weisen weiterhin die Landkreise Gifhorn (257,8) und Cloppenburg (205,6) auf.

Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen inzwischen eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten haben, stieg auf 63 200. Das beschleunigte Impfen größerer Gruppen der Bevölkerung stehe und falle mit dem verfügbar werden zusätzlicher Impfstoffe, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. „Wir kommen alle aus dem Dilemma nicht heraus, das wir nicht genug Impfstoff haben.“

Von Dennis Nobbe