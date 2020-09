Kreis Peine

Das neue Schuljahr hat gerade begonnen – und prompt bemängeln Eltern „gravierende Mängel“ an Schulbussen. Besorgt um die Sicherheit seiner Kinder ist auch Alexander Walloschek. „Als ich am Montag meine Kinder zum Bus gebracht habe, musste ich kurz vor der Abfahrt des Busses feststellen, dass die Reifen erhebliche Mängel aufwiesen“,so der besorgte Vater. Er machte Bilder, um die Schäden festzuhalten. Auf diesen sind schwere Abnutzungserscheinungen zu erkennen: tiefe Risse im Gummi, teilweise fehlen die ersten Reifenschichten.

Sein Sohn sei gerade erst eingeschult worden, seine Tochter geht mittlerweile in die dritte Klasse. Von ihrem Wohnort in Mehrum fahren die Schüler mit der Linie 502, die von der Firma ONS Melskotte betrieben wird, zur Grundschule in Rosenthal. Walloschek habe nur sichergehen wollen, dass die Kinder sicher zum Bus kommen. „Stattdessen habe ich mir die Frage gestellt, ob meine Kinder wohl auch heil ankommen.“

Melskotte hat den Reifen umgehend wechseln lassen

Es könne nicht sein, dass die Eltern jetzt auch noch kontrollieren müssten, ob die Busse überhaupt fahrbereit sind. Der Familienvater legte beim Schulamt Beschwerde ein. „Doch das hat mir nicht gereicht, also bin ich selbst tätig geworden.“ Der 44-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Landkreis und die Polizei setzten sich mit dem Unternehmen ONS Melskotte in Verbindung, um auf die Situation aufmerksam zu machen. „Wir haben den Bus aus dem Verkehr genommen, die Mängel festgestellt und den Reifen umgehend wechseln lassen“, betont Dirk Schmidt, Team- und Einsatzleitung von ONS Melskotte in Peine.

Fehlverhalten des Fahrers?

Dass diese Mängel nicht vorher erkannt wurden, gehe auf ein Fehlverhalten des Fahrers zurück. „Er hat es versäumt, die Abfahrtskontrolle zu machen und hat stattdessen mehrfach mit dem betroffenen Reifen Bordsteine getroffen. Das entspricht natürlich nicht unserem Standard“, sagt Schmidt. Der Fahrer müsse jetzt mit Konsequenzen rechnen. „Ich habe Verständnis für die Sorge des Vaters, kann aber auch garantieren, dass die Sicherheit gewährleistet ist“, so der Teamleiter. Alle drei Monate seien die Busse für eine Sicherheitskontrolle in der Werkstatt, jährlich werde eine Hauptuntersuchung durchgeführt. Der betroffene Bus sei dort erst vor einem Monat vorstellig gewesen.

Walloschek ist mit der Situation jedoch grundsätzlich unzufrieden: „Seit dem Unternehmenswechsel haben wir als Eltern reihenweise Mängel feststellen müssen, von Hydraulikfehlern über nicht funktionierende Türen bis zu unfreundlichen Fahrern, von denen meine Tochter öfters mal berichtet hat.“ Wenn günstiger gleichgestellt sei mit Qualitätsverlust, sollte der Regionalverband die Entscheidung noch einmal überdenken, so der Familienvater.

Diese Mängel hat Alexander Walloschek an dem Reifen des Schulbusses fotografiert. Quelle: privat

Sicherheit geht vor Pünktlichkeit

„Der hier genannte Reifenzustand ist in jedem Fall eine Ordnungswidrigkeit“, sagt Matthias Pintak, Sprecher der Polizei. Daraus ergäben sich weitere Folgen, wie etwa ein Untersagen der Weiterfahrt, die im Einzelfall benannt werden müssten. „Das Unternehmen muss dann erst faktisch nachweisen, dass der Reifen gewechselt wurde, bevor der Bus wieder fahren darf.“

Auch Thomas Drawert, stellvertretender Betriebsleiter der Peiner Verkehrsgesellschaft, sieht den Fahrer in seiner Pflicht: „Busfahrer sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine Abfahrtskontrolle durchzuführen.“ Dazu gehörte auch die Kontrolle der Reifen auf Luftdruck und Profiltiefe. „Stellen unsere Fahrer Mängel fest, die eine Weiterfahrt verbieten, geht Sicherheit vor Pünktlichkeit“, so Drawert.

Die Reifen des Schulbusses weisen deutliche Gebrauchsspuren auf. Quelle: privat

Von Mara-Ann Meeuw