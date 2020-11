Die Polizei hat am Donnerstagmorgen schlagartig zugegriffen. In Essinghausen durchsuchten Einsatzkräfte Wohnung und Auto eines 37-Jährigen. Vorausgegangen sein soll eine Auseinandersetzung innerhalb einer deutsch-libanesischen Großfamilie.

Nach Schlagstock-Attacke - Razzia in Essinghausen: Polizei durchsucht Wohnhaus