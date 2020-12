Am frühen Donnerstagmorgen haben bewaffnete Beamte eine Wohnung an der Vöhrumer Straße in Telgte durchsucht, später auch ein Mehrfamilienhaus an der Ilseder Straße und einen Autohändler am Schwarzen Weg in Peine. Beauftragt hat die Aktionen die Staatsanwaltschaft Osnabrück.