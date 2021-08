Peine

Schwerer Raubüberfall in der Peiner Südstadt: Eine 82-jährige Seniorin und ihr 63-jähriger gehörloser Sohn sind am Montagmorgen in ihrem Haus an der Braunschweiger Straße überfallen und ausgeraubt worden. Zwei maskierte Männer klingelten gegen 7.30 Uhr an der Haustür. Als die Frau öffnete, bedrohten die Männer sie mit einem Messer und drängten sie ins Haus.

Einer der Täter sei dann sofort ins Obergeschoss gelaufen und habe die Zimmer nach mutmaßlichen Wertgegenständen durchsucht. Dort traf er auf das zweite Opfer, den 63-jährigen gehörlosen Sohn der Seniorin. Dieser sei mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden, heißt es im Polizeibericht.

Mit Bargeld und Einbau-Tresor geflüchtet

Mit einer geringen Menge Bargeld und einem Möbeltresor flüchteten die Täter schließlich zu Fuß. Der 63-Jährige habe die Täter noch verfolgen wollen, konnte nach seinen Angaben aber lediglich beobachten, wie die Männer mit einem schwarzen Auto in Richtung Bundesstraße 65 geflüchtet seien.

Mutter und Sohn erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die etwa 20 Jahre alten, schwarz gekleideten und maskierten Männer geben können. Beide Täter hätten Deutsch mit Akzent gesprochen. Kontakt zur Peiner Polizei: Telefon (0 51 71) 99 90. Da der Tatort in unmittelbarer Nähe zum Lidl-Supermarkt an der Braunschweiger Straße liegt, hoffen die Ermittler auf zusätzliche Hinweise.

Ermittler prüfen Zusammenhang mit anderem Fall

Weitere Informationen zu dem Fall könnten derzeit noch nicht gegeben werden, erklärte Polizei-Pressesprecher Frank Oppermann. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg. Bis heute suchen die Ermittler nach den Tätern in einem ähnlichen Fall, der sich im Februar in der Peiner Innenstadt ereignete. Aufgrund der Vorgehensweise prüfen die Ermittler nun auch einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen.

Der brutale Raubüberfall auf das Senioren-Ehepaar in der Peiner Innenstadt spielte sich am Dienstag, 9. Februar, ab – wie im aktuellen Fall am helllichten Tag. Gegen 16.15 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Zuvor hatten offenbar zwei Männer an der Wohnungstür in der Peiner Innenstadt geklingelt. Als der 87-jährige Mann ahnungslos die Tür öffnete, sollen ihn die Täter sofort angegriffen haben. Mit schweren Verletzungen ging der völlig überrumpelte Senior zu Boden. Danach sollen die Täter die Frau attackiert haben – mit tödlichem Ausgang.

Verschiedene Ansätze brachten die Ermittler jedoch nicht weiter. So konnte zwischenzeitlich der Halter eines in der Nähe des Tatortes gesehenen Fahrzeugs ermittelt werden, der als wichtiger Zeuge infrage kam. Doch dieser konnte nicht weiter zur Aufklärung des Falls beitragen, erklärte die Staatsanwaltschaft zuletzt.

Von Michael Lieb