Raub mit Todesfolge in Peine: Polizei findet gesuchten Zeugen

Die Täter flüchteten am helllichten Tag, doch nach der tödlichen Attacke auf eine 83-jährige Peinerin in ihrer Wohnung können die Ermittler weiterhin keine Festnahme melden. Die Polizei hofft nun explizit auf die Hilfe von Rathaus-Mitarbeitern.

Ein Polizeifahrzeug steht am Tag nach der Tat vor dem Mehrfamilienhaus in der Peiner Bodenstedtstraße, in dem am helllichten Tag der tödliche Überfall auf eine 83-Jährige passierte. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa