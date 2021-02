Ratsherr Belte zeigt Peines Bürgermeister Saemann wegen Veruntreuung an

Peine

Einen erneuten Eklat hat es am Donnerstagabend in der Sitzung des Peiner Rates gegeben. Nachdem die Ratsvorsitzende Gabriele Handke (SPD) ein Schreiben des Personalrates der Stadt vorgelesen hatte, obwohl es alle Ratsmitglieder bereits per Post am 13. Januar erhalten hatten, wollte Ratsherr Karl-Heinrich Belte von den Freien Wählern – Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) dazu Stellung nehmen – durfte es aber zunächst nicht. Es kam daraufhin zu einem lauten Schlagabtausch. Hintergrund: Belte hat Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) unter anderem wegen der „Vermutung der Veruntreuung von Steuergeldern“ angezeigt.

In dem Schreiben des Personalrates, das im Rat vorgelesen und von elf Personen unterzeichnet wurde, weist man die Anschuldigungen eines Ratsherren aus der Dezember-Ratssitzung scharf zurück, dass es bei einer Stellenbesetzung im Rathaus „Mauscheleien“ gegeben habe. Das sei eine unwahre Behauptung, die man so nicht stehen lassen wolle.

Karl-Heinrich Belte. Quelle: Privat

Belte sagt dazu: „Es ist doch klar, dass ich damit gemeint war, weil ich die Themen Aktenmanipulation und der Veruntreuung damals in meiner Haushaltsrede angesprochen habe und unterbrochen wurde. Der Vorwurf des Personalrates, dass es ,unwahre Behauptungen’ waren, weise ich entschieden zurück, zumal der Personalrat weder die Akteneinsicht noch das Ergebnis kennt. Bei meinem damaligen Vortrag hat man mich laufend unterbrochen, und es wurde sogar unzulässigerweise von der rot-grünen-Ratsmehrheit das Ende meines Vortrages beschlossen.“ Auch in der aktuellen Sitzung habe die Ratsvorsitzende nicht unparteiisch gehandelt und Belte lediglich eine kurze Antwort zugelassen.

Das ist Belte seltsam vorgekommen

Der oppositionelle Ratsherr erklärt die Ursache des Konfliktes so: „Bürgermeister Saemann hat am 1. Januar 2020 eine ehemalige Mitarbeiterin seiner vorherigen Rechtskanzlei im Rathaus eingestellt. Die Frau hatte sich eigentlich als Schulsekretärin beworben, wurde dann aber die Assistentin des Bürgermeisters. Das ist natürlich eine viel besser dotierte Stelle.“ Belte habe zufällig über Facebook erfahren, dass der Bürgermeister „eine neue Assistenz hat, die nicht aus dem Hause kommt und es sich hiebei um eine ehemalige Mitarbeiterin aus dem Rechtsanwaltsbüro handelt“.

Das sei ihm seltsam vorgekommen, und daher habe er gleich im Januar 2020 einen Fragenkatalog an Saemann geschickt. In der Antwort habe gestanden, dass es 50 Bewerbungen auf den Schulsekretärinnen-Posten gegeben habe, und dass zeitgleich zwei Stellen im Vorzimmer des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrates Hans-Jürgen Tarrey frei geworden seien. Aufgrund der guten Bewerberlage und da die Stellen identisch seien, „habe man auf eine weitere Ausschreibung verzichtet“. Man habe die ehemalige Saemann-Mitarbeiterin für am geeignetsten gehalten und eingestellt. Der Ratsherr weiter: „Die Antworten des Bürgermeisters reichten mir nicht aus und daher habe ich im Februar 2020 und wegen ,fehlender Konkretisierung’ nochmals im März 2020 Akteneinsicht gefordert.“

Beim Streit geht es um eine umstrittene Stellenbesetzung im Peiner Rathaus. Quelle: Archiv

Die Akteneinsicht habe daher erst im April 2020 im Rat genehmigt werden und dann erstmalig im Mai 2020 stattfinden können – gemeinsam mit FW-PB-Ratsfrau Kirsten Seffer und dem ehemaligen Ratsherren Dr. Rainer Döring (FDP). „Uns wurden dabei nur ausgesuchte Schriftstücke vorgelegt, etliche nachgefragte Unterlagen fehlten, oder es gab sie nicht mehr“, erklärt Belte. Trotz vorzeitiger Anträge auf Akteneinsicht seien Unterlagen der Ausschreibung im März 2020 vernichtet worden.

„Anderes Einstellungsgespräch“

Nach einem zweiten Einsichtstermin habe er trotzdem feststellen können, dass zwar die drei Besten der Schulsekretärin-Ausschreibung zum Auswahlgespräch am 28. November 2019 geladen worden waren – aber entgegen den Aussagen des Bürgermeisters sei die ehemalige Büro-Mitarbeiterin Saemanns hier gar nicht dabei gewesen. Diese sei bereits am 11. November 2019 bei einem „anderen Einstellungsgespräch“ für die nicht ausgeschriebene und höher dotierte Stelle im Büro des Bürgermeisters eingeladen worden und „hatte hier schon die Zusage erhalten“. An dem Einstellungsgespräch habe der Personalrat der Stadt nicht teilgenommen und der Besetzung nur nachträglich zugestimmt.

Die Ex-Büro-Mitarbeiterin sei dann zum 1. Januar 2020 als Saemanns Assistentin eingestellt worden. Anfang Juni 2020 habe es dann nach einer Verwaltungsausschuss-Sitzung den lapidaren Hinweis des Bürgermeisters gegeben: „Sie ist nicht mehr da.“ Damit sei der Fall jedoch noch nicht beendet. Da die Stelle bis zum 1. Juni 2020 somit doppelt besetzt war, „sehe ich neben der Besetzung ohne Ausschreibung auch die zusätzlichen Personalkosten, die der Stadt entstanden sind“.

Belte will hier – und es gebe noch eine weiteren Vorgang, bei dem man aber die Herausgabe von Unterlagen verweigere – nicht locker lassen und hat wegen beider Angelegenheiten am 13. Januar 2021 Anzeige gegen Bürgermeister Klaus Saemann „wegen Vermutung der Veruntreuung von Steuergeldern und des vermuteten Verstoßes gegen den Grundsatz der Amtstreue und wegen Vermutung der Ämterpatronage mit finanziellen Auswirkungen“ bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim gestellt. Die Erste Staatsanwältin Christina Wotschke bestätigt den Eingang der Anzeige und erklärt, „dass der Verdacht derzeit geprüft wird“.

Von Thomas Kröger