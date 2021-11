Ratsgymnasium Peine: Mehr als 200 Besucher kommen zum Vorleseabend

Peine

Herbstlich gemütliche Stimmung, wunderbare Lesungen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit: Der zehnte Vorleseabend des Ratsgymnasiums, der traditionell am bundesweiten Vorlesetag stattfand, ist auf vielen Ebenen ein voller Erfolg gewesen. Die Schulgemeinschaft traf sich, durch strenge Hygieneregeln konnte wieder gemeinsam eine Veranstaltung durchgeführt werden. Die Freude darüber war bei allen zu spüren.

Etwas mehr als 200 Besucher hörten in zehnminütigen Lesungen Geschichten aus Lieblingsbüchern, Gedichte, eigene Texte und Märchen. Vor Beginn der einzelnen Leserunden und auch zwischendrin stöberten die Besucher auf dem Bücherflohmarkt in der Aula nach neuem „Lesefutter“. Von „Dornröschen“ über „Das magische Baumhaus“ bis zu Krimis von Charlotte Link und Co. war das Angebot der 30 Verkaufsstände groß. Zu jedem Buch gab es gleich noch die passende Beratung – und so wechselten an diesem Abend viele Bücher ihre Besitzer.

„Alte Hasen“ und Neulinge lasen dem Publikum vor

Fast 20 Schüler aus allen Klassenstufen, Eltern, Ehemalige und auch Landrat Henning Heiß begrüßten in herbstlich dekorierten Klassenräumen ihr jeweiliges Publikum und lasen vor. Während der ehemalige Schüler und jetzige Student der Theaterwissenschaften Nick Pulina jedes Jahr dabei ist und schon eine kleine Fangemeinde hat, las Yasin Urfa aus der 5d zum ersten Mal vor. Mit seinen Textstellen aus „Das kleine böse Buch“ von Magnus Myst ließ er seine Zuhörer kichern. „Warum verbieten Erwachsene alles, was Spaß macht?“, fragte die Hauptfigur darin und gab gleich selbst die Antwort: Erwachsene seien „Monster von einem anderen Stern“. Mit gekonnt unterschiedlich klingender Stimme vorlesend weckte Yasin bei seinen jungen Zuhörern große Lust, das Buch selbst zu lesen. Einen Klassiker hatte sich dagegen Sophia Mühlfelder aus der 5b ausgesucht. In gleich mehreren Lesungen stellte sie die schöne Geschichte „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry vor.

Yasin Urfa brachte seine Zuhörer zum Schmunzeln. Quelle: Grit Storz

Ganz anders war es bei Elias Riemann: Er schreibt seit letztem Sommer Gedichte und nutzte beim Vorlesetag die Gelegenheit, diese dem Publikum vorzustellen. Angeregt durch den Deutschunterricht, hat der Zehntklässler seine Gedanken zu verschiedenen Themen in Gedichtform niedergeschrieben. Ob Liebesgedicht, Gedanken über den Tod oder auch das erst kürzlich entstandene „Gefühlsmeer“ – die Zuhörer fanden die Gedichte offensichtlich sehr gelungen.

Schüler waren vom Vorleseabend begeistert

Jonathan, Luis, Tom und Mattes aus dem achten Jahrgang dagegen freuten sich besonders auf Vorleserin Rieke Vrielink. Die Vierzehnjährigen wussten, dass „Rieke super vorlesen kann“ und wollten sich ihre Geschichten aus dem Buch „Charlie Bone und das Geheimnis der sprechenden Bilder“ von Jenny Nimmo nicht entgehen lassen. Genau wie der elfjährige Felix waren sie vom gesamten Vorleseabend begeistert.

Auch Schulleiter Manfred Filsinger freute sich: „Wir sind sehr froh, dass wir den Vorleseabend als Präsenzveranstaltung durchführen konnten, und unser Hygienekonzept hat sich als tragfähig erwiesen. Alle haben es genossen, sich von dem Zauber der vorgetragenen Texte einfangen zu lassen“, erklärte er. Die Schulgemeinschaft bei diesem schönen Event mal wieder in Präsenz erleben zu können, habe gutgetan, meinte er.

Auf dem Bücherflohmarkt wechselte so manches Buch seinen Besitzer. Quelle: Grit Storz

Von Grit Storz