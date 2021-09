Peine

Die SPD bleibt wohl stärkste Kraft im Rat der Stadt Peine. Die Sozialdemokraten holten bei der Kommunalwahl offenbar die meisten Stimmen, werden im Vergleich zur Wahl 2016 aber wohl leicht verlieren. Die CDU bleibt annähernd konstant zweitstärkste Fraktion.

„Ich bin mit einem Ergebnis um die 40 Prozent zufrieden“, sagte der Peiner SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Matthias Wehrmeyer am späten Abend. Schließlich seien bei dieser Kommunalwahl auch mehr Parteien angetreten als im Jahr 2016. „Wenn ich die Gesamtsituation betrachte, haben wir mit den Grünen eine stabile Basis.“ Die SPD strebe eine weitere Zusammenarbeit an, weil diese sich in der Vergangenheit bewährt habe, erklärte Wehrmeyer. Auch mit den Linken wolle er sprechen.

Zur Galerie Impressionen von der Wahl in Peine.

„Stabile Mehrheit“

„Ich gehe davon aus, dass wir eine stabile Mehrheit hinbekommen“, blickte er voraus. Diese sei vor der Kommunalwahl ja etwas wackelig gewesen. „Dass die AfD den Einzug in den Stadtrat geschafft hat, müssen wir so hinnehmen. Jetzt gilt es, sich inhaltlich mit ihr auseinanderzusetzen.“

„Frustriert“ ist CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Meier vom vorläufigen Wahlergebnis. Die Christdemokraten landen bei 30,3 Prozent, und verlieren gegenüber 2016 etwa 1,4 Prozent. Meier gratuliert Klaus Saemann zum Wahlsieg, kann sich aber nicht erklären, warum CDU-Kandidat Jan-Philipp Schönaich nicht die Stichwahl erreicht hat. Meier, der 2016 Herausforderer von Saemann war, weiß noch nicht, ob er weiter Fraktionsvorsitzender bleiben wird. „Wir setzen uns in Kürze zusammen, um zu schauen, wie es weitergeht“, so der Schmedenstedter.

Zur Galerie Impressionen von der Wahl in Peine.

Auf Zuwächse hoffen konnten dagegen sogar die Grünen. Nach 35 von 58 Ergebnissen lagen sie als drittstärkste Kraft bei über 10 Prozent. Bei der Kommunalwahl 2016 waren sie mit 7,7 Prozent ins Ziel eingelaufen. „Es sieht nach einem zweistelligen Ergebnis aus. Ob es ein gutes Ergebnis ist, hängt am Ende aber auch von den Mehrheitsverhältnissen im Rat ab“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Kentner. Sie hofft auf eine stabilere Mehrheit, das Bündnis mit der SPD und den Linken verfügt derzeit nur über einen knappen Stimmenvorsprung.

Eine absolute Mehrheit erzielte dagegen Klaus Saemann. „Wir freuen uns riesig über das gute SPD-Bürgermeister-Ergebnis“, betonte Kentner. Grüne und SPD feierten das Sonntagabend gemeinsam. Die Grünen hatten für die Wahl diesmal keinen eigenen Kandidaten aufgestellt und unterstützten den SPD-Amtsinhaber.

Auf dem Weg zur viertstärksten Kraft war die AfD, die bei der Kommunalwahl 2016 noch nicht für den Stadtrat kandidiert hatte und nun nach 35 von 58 Ergebnissen bei über 6 Prozent lag. „Darüber kann man sich nicht freuen“, stellte Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Kentner fest, betonte zugleich aber auch: „Wir müssen damit umgehen. Aber wir müssen auch ganz genau hinschauen, wie die Leute agieren“, betonte Kentner.

Bei der besagten AfD freut sich Knut Kimm über den Einzug seiner Partei in den Stadtrat, will aber erst dazu Stellung nehmen, wenn das Endergebnis feststeht.

Die Linke hatte gehofft, einen zweiten Sitz zu erobern. „So wie es aussieht, wird das wohl nicht klappen, das ist schade, denn ich finde, wir haben gute Arbeit gemacht“, bedauerte Fraktionschef Jürgen Eggers, der am späten Abend hoffte, dass seine Partei zumindest noch die 3-Prozent-Marke schafft. Offen zeigte sich Eggers für eine Fortführung der Gruppe im Rat mit SPD und Grünen. „Ich schließe es nicht aus, es ist eine Option“, sagte er.

Von Thomas Kröger, Jan Tiemann und Christian Meyer