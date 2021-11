Rat der Stadt Peine: Bei der Postenvergabe knirscht es

Peine

Was für ein Marathon zum Auftakt: 33 Punkte standen auf der Tagesordnung der konstituierenden Sitzung des Rates der Stadt Peine am Donnerstagabend im Forum – und bei einigen knirschte es merklich. So etwa bei der Wahl der stellvertretenden (ehrenamtlichen) Bürgermeister. Die beiden großen Gruppen im Rat, SPD/Grüne/Linke und Gemeinsam für Peine (CDU, FDP, Volt, Weitling) hatten sich im Vorfeld nicht auf Kandidaten einigen können. So kam es zur Kampfabstimmung. Deutliche Kritik übte die Opposition an der Besetzung der Klinikum-Aufsichtsratsposten. Einen kurzen Auftritt hatte auch die Partei die „Basis“, die das Ergebnis der Gemeinderatswahl anzweifelte und um einen Sitz im Rat rang – letztlich erfolglos.

Geheime Wahl per Stimmzettel

Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) hatte die 42 Ratsmitglieder eingangs auf gute Zusammenarbeit eingeschworen, und prognostiziert, dass auch mal nicht alle einer Meinung sein könnten. Genauso war es dann zunächst bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister. Denn die SPD konnte sich nicht mit dem von der CDU vorgeschlagenen Jan-Philipp Schönaich in dieser Position anfreunden, und hatte angeregt, eine andere Person zu nominieren. Doch das wollten sich die Christdemokraten nicht vorschreiben lassen – und so kam es zur geheimen Wahl per Stimmzettel.

Gewählt wurden schließlich die Mitglieder der Mehrheitsgruppe Rainer Hülzenbecher (SPD) aus Dungelbeck mit 35 Stimmen, Elke Kentner (Grüne) aus Woltorf mit 30 Stimmen und Holger Hahn (SPD) aus Stederdorf mit 23 Stimmen. Schönaich erhielt 19 Stimmen. Bei insgesamt drei zu besetzenden Posten ging die Opposition damit leer aus. Schönaich hatte bei der Kommunalwahl als hauptamtlicher Bürgermeister gegen den Amtsinhaber Saemann kandidiert und immerhin 35,4 Prozent der Wählerstimmen geholt. Dass ihm die SPD jetzt nicht mal einen Stellvertreter-Posten zugestehe, bezeichnete er am Rande der Sitzung als „völlig falsches Signal an die Peiner Bevölkerung“.

Zweifel an Schönaichs Loyalität

Bei der Mehrheitsgruppe im Rat bestanden offenbar Zweifel an der Loyalität Schönaichs, und daran, dass er die Stadt Peine angemessen repräsentieren würde. Offiziell sagen wollte das aber niemand. Stellvertretende Bürgermeister vertreten die Stadt bei verschiedenen Anlässen, gratulieren zu runden Geburtstagen und Ehejubiläen und nehmen in erster Linie repräsentative Aufgaben wahr. Innerhalb der hauptamtlichen Verwaltung haben sie keine Funktion.

In den Aufsichtsrat des Peiner Klinikums wurden mit den Stimmen von SPD und Grünen Klaus Saemann als stellvertretender Vorsitzender sowie Dr. Dorothea Marhenke und Dr. Astrid-Christine Mitschke gewählt. „Mit zwei Ärztinnen im Kontrollorgan erhöhen wir die Fachkompetenz und den Frauenanteil deutlich“, kommentierte Gruppen-Chef Matthias Wehrmeyer (SPD). CDU-Fraktions-Chef Andreas Meier zeigte sich dagegen enttäuscht. „Es wäre schon schön gewesen, wenn wir hier beteiligt worden wären – genau wie bei den Posten für die stellvertretenden Bürgermeister.“

Kritik an Besetzung von Klinikum-Aufsichtsrat

Dr. Ralf Zornemann (FDP) fasste es noch deutlicher: „Der Aufsichtsrat beim Klinikum soll kontrollieren. In dieser Konstellation spiegeln sich aber nicht die Ergebnisse der Kommunalwahl wider.“ Er regte an, vielleicht doch noch einen Oppositionsvertreter zu entsenden, doch letztlich beschlossen wurde der Beschlussvorschlag der Verwaltung mit 21 Ja-Stimmen, acht Gegenstimmen und elf Enthaltungen.

Zum neuen Ratsvorsitzenden gewählt wurde einstimmig Wolfgang Rösemann (SPD), erste Vertreterin ist Christina Klinke (CDU), zweiter Vertreter Matthias Wehrmeyer. Ortsvorsteherin in Röhrse bleibt Ursula Henniger (SPD), in Berkum übernimmt auf Vorschlag der CDU-Fraktion der ehemalige Geschäftsführer des Kohlekraftwerks Mehrum, Bernhard Michels, den Ortsvorsteher-Posten.

Für unzulässig erklärte die Stadt Peine den Einspruch der Partei „Die Basis“ gegen das Ergebnis der Gemeinderatswahl bei der Kommunalwahl im September. Mitglieder der Partei hätten als Wahlbeobachter Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung in Wahllokalen festgestellt. So seien Stimmen für die Partei mehrfach übersehen worden, „vielleicht auch weil die Basis als vorletzte Partei rechts unten auf dem Wahlschein stand“. Das Vier-Augen-Prinzip sei zudem in einigen Fällen nicht eingehalten worden, argumentierte ein Mitglied der Partei.

Die Basis scheitert mit Antrag auf Wahl-Neuauszählung

Letztlich ging es für „Die Basis“ auch um den Einzug in den Rat der Stadt Peine, nur acht Stimmen hatten der Partei dafür rechnerisch gefehlt. Auffällig sei gewesen, dass man in einigen Wahlbezirken im Vergleich zur Kreistagswahl deutlich weniger Stimmen im Stadtgebiet erhalten habe. Inhaltlich wurde der Antrag auf Neuauszählung der Wahl allerdings gar nicht erst behandelt – weil er zu spät kam.

Erster Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey erklärte in seiner Funktion als Gemeindewahlleiter, dass der Antrag spätestens zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses hätte gestellt werden müssen, also bis zum 4. Oktober. Der Einspruch ging allerdings erst am 21. Oktober bei der Stadt ein, insofern sei dieser unzulässig, erklärte Tarrey.

Bei der Ratssitzung galt die neue, verschärfte 2G-Regelung. Ins Forum durften deshalb diesmal nur 14 Zuhörer, was bei einigen wenigen abgewiesenen Interessierten für Frust sorgte. Im Saal trugen alle Abgeordneten freiwillig FFP2-Masken, auch während der Sitzung, bis auf die Vertreter der Partei „Die Basis“. Bürgermeister Saemann hatte eingangs alle Ungeimpften aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Von Michael Lieb