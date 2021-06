Peine

Sie bleiben hartnäckig dran – und das ist gut so. Das Peiner Klimabündnis um die jungen Umweltaktivisten der Fridays for Future-Bewegung setzt sich bei der Rad-Demo am Freitag erneut für einen Radweg an der Celler Straße ein. Der derzeitige Zustand ist vor allem eines: Untragbar, weil hochgefährlich! Wer mit dem Rad etwa zum Supermarkt, in die Sparkassen-Filiale oder aus dem Peiner Norden oder Stederdorf auf direktem Weg zum Ratsgymnasium radeln will, der muss in Höhe der Aral-Tankstelle auf die Fahrbahn der Bundesstraße ausweichen und bekommt buchstäblich hautnah den Auto- und Lastwagenverkehr zu spüren. Da wird den Radlern verständlicherweise mulmig. Also passiert diese Szene fast täglich: Radfahrer nutzen lieber den Fußweg an der Celler Straße und kommen sich mit den Fußgängern ins Gehege. Nein, so kann es definitiv nicht weitergehen.

In der Pandemie hat der Radverkehr noch einmal einen Schub bekommen. Mobilität muss neu geplant war – nicht nur in Großstädten, auch in Peine. Die Celler Straße muss vom Autoverkehr entlastet werden, die Verkehrsführung für die bereits vorhandenen Umgehungen konsequenter erfolgen. Im Fall der Celler Straße mag man daher der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau im Radfahrer-Jargon zurufen: Kommt endlich in die Gänge!

Von Christian Meyer