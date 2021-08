Kreis Peine

Einen leichten Rückgang der Inzidenz im Kreis Peine hat das Robert-Koch-Institut am Donnerstag gemeldet: Der Wert fiel von 32,6 am Mittwoch auf 27,4. Damit ist er auch niedriger als am Dienstag (28,2). Ein an Covid-19 erkrankter Patient befindet sich derzeit auf der Intensivstation des Peiner Klinikums und muss künstlich beatmet werden.

Landesweit liegt der Inzidenz-Schnitt derzeit bei 31,5. Am höchsten ist der Wert mit 61,7 nach wie vor in Wolfsburg, gefolgt vom Landkreis Verden (55,4) und der Region Hannover (49,1).

Sechs Städte in Deutschland bei Inzidenz über 100

Bei 44,2 liegt die Inzidenz bundesweit. In sechs Kommunen – alle sind kreisfreie Städte – ist die 100er-Marke überschritten: Leverkusen (124,6), Flensburg (123,1), Bonn (121,9), Wuppertal (121,9), Rosenheim (116,4) und Bielefeld (103,8).

