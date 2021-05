Peine

Unangenehme Überraschung: „Querdenker“ haben am Donnerstagmorgen mehrere Pamphlete mit Parolen wie „Achtung! Maskenverbot!“ und weiteren Protest-Aufrufen gegen die Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie an die Haupteingänge der Peiner Burgschule geklebt. Weitere Zettel hat man in der Wallschule, in der Eichendorffschule und in der Grundschule Stederdorf gefunden.

Schulleiter Jan-Philipp Schönaich sagt: „Unsere Hausmeister hat die „Querdenker“-Schreiben am frühen Morgen entdeckt und sofort entfernt. Dabei wurde auch die städtische Corona-Verordnung überklebt, die ein Betreten des Schulgeländes ohne Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder Vorlegen eines negativen Schnelltestst verbietet.“ Schönaich ist es wichtig, „dass man diesem Thema ganz offensichtlich mehr Aufmerksamkeit schenken und durch verstärkte Aufklärung Sichtweisen verändern muss“. Deswegen habe er auch sofort den Schulträger, die Stadt Peine, informiert.

Der Schulleiter ärgert sich, denn diese Covid-19-Falschinformationen der „Querdenker“ würden viele Schüler der Grund- und Hauptschule verunsichern. Das sei aktuell besonders problematisch, da die Grundschüler jetzt wieder nach zweiwöchigem Homeschooling in den Präsenzunterricht wechseln und die Hauptschüler (5. bis 8. Jahrgang) ab Montag. Alleine dieser Umstand werfe viele Fragen bei Eltern und Schülern auf.

Schönaich betont: „Dazu kommt, dass die Eltern von 13 Kindern eine Befreiung von der Präsenzpflicht beantragt haben.“ Das seien etwa drei Prozent von den insgesamt 425 Schülern der Klassen 1 bis 10. „Das heißt unter anderem übersetzt, dass es Eltern gibt, die nicht wollen, dass diese 13 Kinder Corona-Schnelltests machen und mit Maske am Unterricht teilnehmen. Das halte ich für eine grundlegend falsche Entscheidung, denn der Unterricht in der Schule ist immens wichtig.“

Und das Wegbleiben dieser Schüler bedeute einen großen bürokratischen Aufwand, „denn unsere Lehrer müssen den Unterricht dann parallel für das Homeschooling vorbereiten.“ Und auch das Schreiben von Klassenarbeiten sei schwierig, „denn die 13 Kinder müssen diese streng isoliert mit Masken in Extra-Räumen schreiben. Es darf keinen Kontakt zu anderen Schülern geben.“

Es sei daher gut, dass der Großteil der Eltern die Corona-Bestimmungen akzeptiere und dafür sorge, dass die Kinder vor dem Schulbesuch einen Corona-Schnelltest machen. „Bei den Grundschülern reicht der Nachweis der Eltern, dass negativ getestet wurde. Daneben müssen die Hauptschüler ihre negativen Testplättchen vorzeigen“, so der Schulleiter. Und wer den Test vergessen habe, könne sich vor Ort vom Testteam überprüfen lassen. Am Freitag gebe es den ganzen Morgen die Ausgabe von Schnelltests an viele Schüler, die bisher Zuhause waren, „damit am Montag alles reibungslos klappt, und der Unterricht normal beginnen kann“.

Schönaich ist sich sicher: „Die Corona-Testpflicht ist wichtig und trägt zur Durchbrechung von Infektionsketten bei.“ Der Beweis: Schon 30 Schüler seien positiv auf Covid-19 getestet worden und hätten daher die Schule gar nicht erst betreten können. Man hätte sie sofort an die Hausärzte verwiesen. „Das hilft den betroffenen Kindern, aber auch allen anderen, da sie so keinen Kontakt zu Corona-Fällen haben können.“

Peines Stadtsprecherin Petra Neumann sagt zu den angeklebten oder ausgelegten „Querdenker“-Zetteln in den vier Peiner Schulen: „Wir halten es für ausreichend, die Aushänge zu entfernen. Auch die jeweilige inhaltliche Absurdität dieser Botschaften gibt uns keine Veranlassung, hier weitere Maßnahmen in Erwägung zu ziehen.“ Und auch Thomas Krug von der Peiner Polizei sieht in diesen Fällen keinen Straftatbestand, „weil es zwar abstruse Aufrufe sind, aber keine strafrechtlich relevanten Verstöße wie Sachbeschädigungen oder Beleidigungen vorliegen“. Trotzdem fordert der Beamte alle Peiner Bürger auf, der Polizei unter Telefon (0 51 71) 99 90 Bescheid zu sagen, wenn sie etwas Auffälliges in Bezug auf die „Querdenker“-Szene entdecken.

Von Thomas Kröger