Kreis Peine

Die Corona-Infektionszahlen steigen und steigen, die Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter ist schier unmöglich. Stattdessen müssen sich Infizierte und enge Kontaktpersonen selbst in Quarantäne begeben, auch ohne offizielle Anordnung durch das Gesundheitsamt. Wie im konkreten Fall zu verfahren ist, lesen Sie hier.

Was ist zu tun bei einem positiven Schnelltest?

Wer einen positiven Schnelltest hat, muss umgehend seine Kontakte einstellen und zu Hause bleiben. Sollte die positiv getestete Person eine Schule, eine Kindertagesstätte oder Krippe besuchen, muss die Einrichtung über die Absonderung informiert werden. Zudem muss ein PCR-Test organisiert werden, entweder beim Hausarzt oder im Testzentrum. Dafür darf die Absonderung verlassen werden, öffentliche Verkehrsmittel dürfen nicht benutzt werden und es muss Maske getragen werden. Ist der PCR-Test negativ, kann die Isolation beendet werden.

Nach den Bund-Länder-Gesprächen vom 24. Januar sollen die PCR-Tests nur noch für bestimmte Gruppen sein – was bedeutet das konkret für mich beim Testen?

Personen mit typischen Symptomen einer Covid-Erkrankung und/oder einem positiven Antigen-Schnelltestergebnis sollen aktuell zur Bestätigung auch weiterhin einen PCR-Test durchführen lassen. Das gilt, bis das Bundesgesundheitsministerium die rechtlichen Voraussetzungen für die Verfahrensänderung geschaffen hat.

Auf der Homepage des Landkreises gibt es ein Meldeformular

Was mache ich bei einem positiven PCR-Test?

Bei einem positiven PCR-Test beginnt automatisch die Quarantäne für zehn Tage, das Gesundheitsamt muss sich dafür nicht melden. Das Gesundheitsamt ist per E-Mail mit Name, Adresse, Telefonnummer an coronapositiv@landkreis-peine.de über den positiven PCR-Test zu informieren. Auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-peine.de/Online-Meldung-Coronavirus/gibt es dazu ein entsprechendes Meldeformular. Das Gesundheitsamt des Landkreises Peine gleicht positive PCR-Tests, die in Testzentren oder in Arztpraxen genommen wurden, mit den per E-Mail gemeldeten Fällen ab. Kontakte der vergangenen zwei Tage sind selbstständig über die eigene Infektion zu informieren, ebenso die Einrichtung, falls die betroffene Person Schule oder Kita besucht. Eine Liste mit engen Kontaktpersonen ist anzulegen und auf Verlangen dem Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen. Nach sieben Tagen können sich Infizierte mit einem negativen PCR-Test oder einem offiziellen und bescheinigten Schnelltest freitesten – wenn keine Symptome auftreten. Auch hier muss sich das Gesundheitsamt nicht melden.

Corona-Infektion: Online-Meldung ab sofort möglich Wer positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, findet alle notwendigen Handlungsschritte ab sofort auf der Internetseite des Landkreises Peine. „Neben den Informationsschreiben, in denen Schritt für Schritt erklärt wird, was bei einem positiven Schnell- oder positiven PCR-Testergebnis zu tun ist, haben wir auch ein Datenerfassungsblatt hinterlegt. Damit können die notwendigen Daten einfach und schnell direkt eingegeben und an das Gesundheitsamt übermittelt werden“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß.

Wer gilt als enge Kontaktperson?

Alle Personen, die im selben Haushalt leben, zu denen man ohne Mund-Nasen-Schutz länger als zehn Minuten Kontakt hatte oder mit denen man direkt – ohne Maske – gesprochen hat.

Ich bin Kontaktperson – wie muss ich mich verhalten?

Enge Kontaktpersonen sind – sofern keine Booster-Impfung vorliegt oder sie frisch doppelt geimpft oder genesen sind – ebenfalls für zehn Tage in Quarantäne. Auch sie können sich nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test oder zertifizierten Schnelltest freitesten.

Wie wird die Quarantänezeit berechnet?

Der Tag nach dem Abstrich oder der Tag nach dem letzten Kontakt zur infizierten Person gilt als Tag 1 der Quarantäne. Wenn man zum Beispiel am Montag den letzten Kontakt hatte, dann ist Dienstag der erste Tag und Donnerstag in der darauffolgenden Woche ist der zehnte Tag. Am Freitag darf man dann die Wohnung wieder verlassen.

Gibt es Ausnahmeregelungen?

Ja. Kinder, die eine Schule, eine Kindertagesstätte oder einen Hort besuchen und als enge Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, können diese nach fünf Tagen beenden, wenn sie einen negativen PCR-Test oder Antigenschnelltest aus einer Praxis oder einem Testzentrum vorweisen.

Menschen, die mit vulnerablen Personen arbeiten, brauchen für die frühzeitige Beendigung der Quarantäne nach sieben Tagen einen negativen PCR-Test sowie zwei Tage Symptomfreiheit.

Und wann ist die Quarantäne beendet?

Die Quarantäne darf man selbstständig nach Ablauf der zehn Tage oder der Freitestung mit einem offiziellen Schnelltest in einem Testzentrum, einer Apotheke oder Arztpraxis nach sieben Tagen, sofern man davor 48 Stunden ohne Symptome war, wieder verlassen. Das Gesundheitsamt muss sich dafür nicht melden. Wer noch Symptome hat, sollte sich sicherheitshalber erneut auf Covid-19 testen lassen. Wer eine Quarantänebescheinigung benötigt, erhält diese per E-Mail unter fd35-verwaltung@landkreis-peine.de.

Was passiert, wenn sich jemand nicht an die Quarantäne-Regeln hält?

Nach dem niedersächsischen Bußgeldkatalog drohen bei Nichteinhaltung der Quarantäne-Regeln Bußgelder in Höhe von bis zu 3000 Euro.

Von Mirja Polreich