Hildesheim/Hoheneggelsen

Holpriger Auftakt zu Beginn des Prozesses wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen vier Angeklagte im Alter von 21, 22 und jeweils 28 Jahren am Freitag vor der Jugendkammer des Landgerichts Hildesheim. Den Männern, von denen drei aus dem Kreis Peine stammen, wird vorgeworfen, am 24. Mai 2019 gemeinschaftlich an einem bewaffneten Überfall auf die Sparkasse in Hoheneggelsen (Kreis Hildesheim) beteiligt gewesen zu sein. Sie erbeuteten 50 000 Euro.

An der Tat sollen noch zwei weitere Personen beteiligt gewesen sein, deren Aufenthalt derzeit unbekannt ist. Wegen mehrerer Anträge der Verteidiger musste die Verhandlung immer wieder unterbrochen werden, um Kammerbeschlüsse zu fassen.

Widerspruch gegen Anklageschrift

Noch vor Verlesung der Anklageschrift legten die Verteidiger Widerspruch gegen diese ein und beantragten, das Verfahren einzustellen. Sie sei mangelhaft, weil der jeweilige Tatbeitrag der Beteiligten nicht hinreichend konkretisiert wurde. Damit hätten sich die Angeklagten nicht ausreichend auf ihre Verteidigung vorbereiten können. Die Staatsanwältin verneinte dies. In der Anklageschrift stehe, dass man gemeinsam in einem Mercedes weggefahren sei, während der Tat dauerhaft in telefonischem Kontakt gestanden habe und die Beute aufgeteilt werden sollte. Die Kammer lehnte dem Widerspruch ab, und die Anklage wurde verlesen.

Ein Verteidiger beantragte dann, das Verfahren gegen seinen Mandanten, der aus einem anderen Bundesland stammt, abzutrennen und auszusetzen, damit vor dem für ihn zuständigen Landgericht verhandelt werden kann. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Der Angeklagte sei zum Tatzeitpunkt Heranwachsender, aber kein Jugendlicher mehr gewesen, argumentierte die Richterin. Von daher sei die Gerichtszuständigkeit am Wohnsitz nicht zwingend nötig, zudem fand der Überfall im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts Hildesheim statt.

Zwei weitere Anträge, die Berichte von Polizisten zur Auffindesituation eines bei der Tat verwendeten Motorrades nicht zu verlesen, wurden ebenfalls abgelehnt. Die Beamten müssten als Zeugen vernommen werden, weil es dort Wertungen gebe, die sonst nicht hinterfragt werden könnten, begründeten die Verteidiger. Dem entgegnete die Richterin, dass keine über die Schilderungen hinausgehenden Erkenntnisse zu erwarten seien und die Beamten im weiteren Verfahren als Zeugen vernommen werden können.

Erklärung durch Verteidiger

Die Angeklagten äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Ein 28-Jähriger ließ durch seinen Verteidiger eine Erklärung verlesen. Er sei bislang unbestraft und habe eine gesicherte berufliche Zukunft. Er sei damals von seinem älteren Bruder um Hilfe gebeten worden. Dieser hatte Drogenprobleme und gleichzeitig finanzielle Probleme, für die er aber angeblich eine Lösung gefunden habe. Dass es sich um einen Banküberfall handele, habe er erst kurz vor der Tat erfahren. Er sei weder an der Planung noch am Überfall beteiligt gewesen und auch von der Beute sollte er nichts bekommen. Er habe auf einem Feldweg am späteren Fluchtauto gewartet und geholfen, dass bei der Tat verwendete Motorrad in Brand zu setzen. Er räume die Beihilfe ein und wisse, dass dies ein Fehler gewesen sei. Sein Bruder befinde sich im Ausland, habe eine feste Arbeit und die Drogenprobleme überwunden.

Mit Motorradhelm maskiert

Zum Tathergang: Zwei Täter sollen mit Motorradhelm maskiert und mit Schusswaffe versehen die Sparkasse betreten haben. Ein weiterer Täter habe vor der Filiale zur Absicherung gewartet. In der Filiale soll eine Angestellte mit einer Waffe aufgefordert worden sein, zu einem Tresor zu gehen, in dem die Beute lag. Der vor der Tür Wartende soll in dieser Zeit telefonischen Kontakt zu den beiden Männern in der Sparkasse gehabt und diese informiert haben, dass eine Zeugin aus der Bank gelaufen sei und telefoniert habe. Daraufhin seien die beiden Männer aus der Sparkasse herausgelaufen und auf dem Motorrad geflüchtet. Auf einem Feldweg sollen sie den 28-jährigen getroffen haben, der mit dem Auto wartete. Zusammen hätten sie das Motorrad angezündet und seien mit dem Wagen geflüchtet. Während des gesamten Geschehens soll zwischen den Angeschuldigten und den gesondert verfolgten Personen telefonischer Kontakt bestanden haben.

Die Angeklagten befinden sich nicht Untersuchungshaft. Der Prozess wird am Montag, 30. August, ab 9 Uhr im Saal 134 des Landgerichts fortgesetzt. Weitere Termine sind für den 3., 10., 13., 14., 17. und 20. September angesetzt.

Von Jan Tiemann