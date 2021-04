Prozess gegen Peiner: Medizinerin hält Vergewaltigung für möglich

Peine/Hildesheim

Hat ein 36-jähriger Peiner seine Ex-Freundin vergewaltigt und im größeren Stil Drogen verkauft? Am zweiten Prozesstag vor dem Landgericht Hildesheim sah sich das vermeintliche Opfer zwar mental nicht in der Lage, auszusagen, doch was eine Ärztin über die Untersuchung der 28-Jährigen dem Gericht nach der möglichen Tat präsentierte, könnte ihn belasten. „So wie die Frau es berichtet hat, klang das schlüssig“, sagte die Medizinerin Mittwoch aus.

Fotos zeigen Hämatome

Im Braunschweiger Klinikum aufgenommene Fotos aus der Tatnacht zeigen eine Schwellung im Gesicht der 28-Jährigen. Die Ärztin stellte Hämatome im Gesicht, am Knie und an den Innenschenkeln fest, aber keine Verletzungen im Genitalbereich. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, an einem Oktoberabend in seiner Wohnung in der Peiner Hans-Gallinis-Straße seine Ex-Freundin nach einem Streit geohrfeigt, geschubst und vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte bestritt die Tat am ersten Prozesstag vehement und sprach von einvernehmlichem Sex, der zuvor verabredet worden sei.

Frau erbrach sich im Krankenwagen

Zwei Peiner Polizisten schilderten Mittwoch im Zeugenstand, in welchem Zustand sie das vermeintliche Opfer an jenem Oktoberabend antrafen, nachdem die 28-Jährige, nach ihren Angaben, auf der Flucht aus der Wohnung, den Notruf gewählt hatte: Nämlich enorm aufgeregt und aufgelöst. „Sie hat hyperventiliert und sich mehrfach übergeben.“ Bei der Behandlung im hinzugerufenen Krankenwagen habe sie dann angegeben, von ihrem Ex-Freund zuvor im Streit am Kopf verletzt und vergewaltigt worden zu sein. Beiden Polizisten war tatsächlich eine Schwellung und Rötung im Gesicht der 28-Jährigen aufgefallen.

28-Jährige bestritt Treffen zum Sex

Auch die Polizistin, die am Folgetag die Ex-Freundin vernommen hatte, schilderte im Zeugenstand die aufgenommenen Aussagen. Die Frau habe angegeben, sich nicht mit dem Angeklagten zum Sex verabredet zu haben, sondern um Drogen bei ihrem Ex-Freund kaufen zu wollen. Dabei sei es zum Streit mit dem alkoholisierten Ex und der Vergewaltigung gekommen. Bei einem ersten Besuch der Polizistin, habe das Opfer zunächst angegeben, keine Aussage machen zu wollen, sich aber kurze Zeit später dann doch anders entschieden.

Zeugen sollen 28-Jährige auf Gerichtsflur bedroht haben

Das vermeintliche Opfer sollte Mittwoch ebenfalls vor Gericht aussagen. Doch dazu kam es nicht. Sie soll weinend und zitternd vorm Gerichtsgebäude gesessen haben. Die Anwältin der Nebenklägerin hielt ihre Mandantin für „nicht vernehmungsfähig“. Bereits am Vortag sei die 28-Jährige kollabiert und habe sich übergeben müssen. Als möglichen Grund gab die Anwältin an, dass Zeugen des ersten Verhandlungstages ihre Mandantin noch auf dem Gerichtsflur bedroht und Vorgaben für eine Aussage zur Drogen-Thematik gemacht hätten.

Denn der Angeklagte hat derzeit zwei Probleme: Als die Polizei ihn wegen des Verdachts der Vergewaltigung aufsuchte, fand sie bei ihm auch noch rund 500 Gramm Marihuana, rund 450 Gramm davon in einer kleinen Tasche, portionsweise verpackt. Rund 4500 Euro würde der Inhalt beim Verkauf auf der Straße einbringen. Da die Polizei zudem noch einen Teleskopschlagstock und einen Schlagstock aus Holz in der Wohnung fand, wirft die Anklage dem 36-Jährigen auch bewaffneten Handel mit Drogen vor.

Landeskriminalamt kann Fingerabdrücke zuordnen

Ob ein Gutachten des Landeskriminalamts den Angeklagten bei diesem Vorwurf entlastet? Die Experten fanden nämlich tatsächlich bei den Drogen aus der Tasche Fingerabdrücke auf den Alubeuteln, in die portionsweise Marihuana verpackt war. Sie konnten dem Mann zugeordnet werden, über den der Angeklagte ausgesagt hatte, dass die Tasche samt brisantem Inhalt ihm gehöre. Er soll auch einer der beiden Männer sein, von denen das Vergewaltigungsopfer angab, auf dem Gerichtsflur bedroht worden zu sein. Der Angeklagte hatte am ersten Prozesstag nämlich ebenfalls bestritten, größere Drogengeschäfte abzuwickeln, sondern nur mal kleine Mengen zu verkaufen. Die Tasche mit der großen Drogenmenge habe er nur für einen Bekannten verwahrt, von dem er selber am Mittag vor der Wohnungsdurchsuchung noch 50 Gramm Marihuana gekauft habe.

Fortgesetzt wird der Prozess am 22. April, ob die 28-Jährige dann als Zeugin verhört werden kann, ist noch unklar.

Von Christian Meyer