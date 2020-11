Protestmarsch durch die Peiner Innenstadt

Peine

Ein Protestzug mit rund 20 in Maleranzüge gehüllten Teilnehmern zog am späten Freitagnachmittag durch die Peiner Innenstadt. In einem Chatportal war zuvor zum „Walk for Freedom“ aufgerufen worden. Die geltenden Corona-Regeln wurden eingehalten.

Aktion sorgte für Aufsehen

Die nicht angemeldete, versammlungsrechtliche Aktion sorgte für Aufsehen, zumal beim Moonlight-Shopping zahlreiche Menschen in der Fußgängerzone unterwegs waren. Der Protestzug startete gegen 16.15 Uhr am historischen Marktplatz, um im Anschluss in einer Zweierreihe durch die Fußgängerzone zu laufen. „Ohne besondere Vorkommnisse wurde die Versammlung gegen 17 Uhr durch die Versammlungsleiterin für beendet erklärt, teilte die Polizei mit. Eine Gegenveranstaltung wie in anderen Städten gab es nicht.

