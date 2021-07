Kreis Peine

Die Veranstaltungsreihe „Offene Pforte“ geht in die nächste Runde: Diese privaten Gärten haben im Juli für Besucher geöffnet.

Sonntag, 18. Juli, 11 bis 17 Uhr: In dem etwa 1400 Quadratmeter großen Garten von Axel und Renate Burgdorf, Zum Forsthaus 4a, in Schmedenstedt wachsen Rosen, Hortensien, Funkien und andere Sommer-Blumen. Eine Bambushecke mit vier verschiedenen Sorten Bambus begrenzen den Garten auf einer Seite. Außerdem sind ein kleiner Teich mit einem Bachlauf und ein kleiner Gemüsegarten vorhanden. Erweitert wird der Garten durch eine Blumenwiese. Blumenkübel mit Sommer-Blumen in größerer Anzahl schmücken den gesamten Garten.

Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juli, jeweils 11 bis 18 Uhr: Der Kunsthof Mehrum, Hauptstraße 47, Ecke Alter Gutsweg, präsentiert in seinem alten Landhausgarten auf 2800 Quadratmetern und im Atelier Skulpturen, Objekte und Malerei mehrerer Künstler. Zudem gibt es eine Streuobstwiese, durch die verschlungene Pfade führen, einen Nutz- und Kräutergarten und seltene Sträucher und Bäume wie Mönchspfeffer, Tamariske und Gleditschie. Exotische und mediterrane Pflanzen, sowie Kräuter können erworben werden. Zudem findet am Samstag, 17. Juli, ab 18 Uhr ein Gartenkonzert statt.

Sonntag, 18. Juli, 11 bis 11.30 Uhr sowie 14 bis 14.30 Uhr: Der Landkreis Peine lädt Gäste zur Außenanlage des Kreishauses 2, Werner-Nordmeyer-Straße 19a in Peine, ein. An den beiden Besucherterminen können sich die Gäste einen Eindruck verschaffen, wie in der Anlage repräsentative Ansprüche mit ökologischen Zielsetzungen verbunden wurden. Diese Art der Gestaltung soll künftig den gesamten kreiseigenen Immobilienbestand an der Werner-Nordmeyer-Straße mit Straßen-Verkehrsamt, Konferenz-und Schulungszentrum, Feuerwehrtechnischer Zentrale, Baubetriebshof und Kreishaus II als Einheit erkennbar machen.

Sonntag, 18. Juli, 12 bis 17 Uhr: Sabine und Rainer Lange, Denstorfer Straße 3, in Wedtlenstedt, Telefon (0 53 02) 17 13, öffnen ihren 2000 Quadratmeter großen Hausgarten und die parkähnliche Gartenanlage. Diese wurden mit jeweils einem Teich, üppigen farblich abgestimmten Staudenrabatten, Rosen und anderen Gehölzen angelegt.

Von Mirja Polreich