Peine

Wirrwarr bei den neuen Corona-Regeln für Grundschüler: Ob die Präsenzpflicht ab dem 8. März aufgehoben war oder nicht – dazu gab es widersprüchliche Aussagen, die sich erst im Verlauf des Sonntags klärten, am Montag allerdings noch für Verwirrung sorgten. Das berichten Eltern und Schulleiter.

Präsenzpflicht für Grundschüler: Ja oder nein?

Eltern, deren Kinder die Eichendorffschule besuchen, meldeten sich bei unserer Zeitung. Vorab hatte eine Mutter auf der Homepage des Landkreises gelesen, die Präsenzpflicht sei ausgesetzt. Eine andere Aussage habe sie von der Eichendorfschule mit Verweis auf das Landesschulamt bekommen: Die Präsenzpflicht sei wieder eingeführt – unabhängig des Inzidenzwertes. Doch was gilt nun? Kreissprecher Fabian Laaß erklärt: „Die Präsenzpflicht ist nicht ausgesetzt“. Und diese sei nicht abhängig von dem Inzidenzwert des Landkreises. Eine zeitliche Befristung der Präsenzpflicht gebe es ebenfalls nicht.

Landkreis korrigiert Informationen auf der Homepage

Und so kam es zu dem Durcheinander bei den geltenden Corona-Regeln: „Es gab ein großes Wirrwarr seitens des Landes“, teilt der Kreissprecher mit. Laut Verordnung hieß es zunächst, die Präsenzpflicht sei ausgesetzt. Am Sonntagabend erreichte den Landkreis ein Erlass des Kultusministeriums – weitergeleitet von den Schulträgern. Der Landkreis selbst habe die Information nicht direkt vom Kultusministerium erhalten. „Daraufhin haben wir die Informationen auf unserer Homepage sofort angepasst“, so Laaß.

Die Eichendorff-Grundschule reagierte auf das Wirrwarr: „Wir haben am Montag keine Fehlzeiten für Schüler eingetragen, die nicht in der Schule waren“, sagt Schulleiterin Dagmar Gaida. Auch an der Vöhrumer Hainwaldschule riefen Eltern an. „Das Schreiben des Kultusministeriums war nicht ganz eindeutig formuliert“, sagt Schulleiterin Susanne Jegenhorst. Eltern, und auch die Schulleitungen seien verunsichert gewesen.

Von Nina Schacht