﻿Polizeieinsatz in Telgte: 47-Jähriger schießt mehrfach mit Pistole von Balkon

Telgte

Großeinsatz in Telgte: Gegen 17.30 Uhr erreichten die Polizei am Montagabend mehrere Anrufe, dass in der Margaretenstraße auf Telgte ein Mann mit einer Pistole von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses schießen würde. Die Peiner Polizei zog daraufhin Kräfte zusammen und bekam zudem Unterstützung von der Bereitschaftspolizei.

Polizei sperrte den Bereich um das Haus ab

Der Bereich um das Haus wurde zunächst abgesperrt, die Bewohner eines benachbarten Hauses gewarnt und zum Teil aus dem Haus in Sicherheit gebracht. Bei den Befragungen der Zeugen wurde schnell klar, dass es sich bei dem Schützen um einen 47-jährigen Bewohner des Hauses handelte. So konnte schließlich auch ein Kontakt zu dem Mann hergestellt werden.

Letztlich ließ er sich widerstandslos festnehmen

Polizisten konnten den Mann schließlich davon überzeugen, die Schreckschusswaffe vom Balkon zu werfen. Im Anschluss konnte der 47-Jährige in seiner Wohnung widerstandslos in Gewahrsam genommen und zunächst in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert werden.

Von Michael Lieb