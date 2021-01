Polizei stoppt berauschten Fahrer (25), findet Drogen und Messer

Peine

Einen Autofahrer (25) stoppte die Polizei am Dienstagabend auf der Hermann-Löns-Straße in Peine. Ein Drogen-Vortest bei dem jungen Mann schlug positiv an. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Im Zuge der Kontrolle wurden Betäubungsmittel sowie zwei Messer gefunden und beschlagnahmt.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und leitete Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeit aufgrund des Waffengesetzes eingeleitet. Die Messer fielen unter das Führungsverbot nach dem Waffengesetz.

Von Michael Lieb